上夜班损害哪些人的身心健康？

对有些工作而言，上夜班在所难免。随着人类社会朝着24小时连轴转的方向发展，这意味着，在夜晚，医院要正常运转，航班要正常飞行，商店要照常营业。其实只要安排周密，白天片享片刻安静，人们可以在彻夜工作后，第二天再补足8小时睡眠。有些人甚至会说，他们不介意夜班，而且也已经适应了这种工作方式了。但是他们的身体真的能完全适应昼夜颠倒的作息时间么？更令人担忧的是，夜间工作会不会带来一些对健康不利的影响呢？

这些问题可以分成两方面来回答。一方面是人们自身感受如何，也就是心理健康状况。一些人说自己习惯上夜班，他们这么说是有道理的，因为证据表明，上完一段时间的夜班后，接下来的夜班就比较可以轻松应对，但是另外也有一些人的很难习惯上夜班。

加拿大的一项科学调查针对一小部分警察进行了研究。在警察连续值一周夜班的期间，研究人员持续对他们的睡眠时间、环境的光强度和体内分泌的睡眠荷尔蒙褪黑素的水平进行了监测。深夜，人们开始感觉疲倦并打算上床睡觉，人体通常会在这时分泌褪黑素。如果一个人已经很适应晚上工作，褪黑素的峰值就会出现在白天。研究中，褪黑素分泌模式已经转变的警察感觉更开心，值夜班时也更警惕，而且反应时间也更短，不过调查发现只有40%的警察褪黑素的分泌模式发生了转变。

另外一项规模更大的研究涵盖了加拿大和美国的3,000多名夜班警察，对于无法适应夜班的警察来说，后果很明确，他们中有40%确诊出现了某种睡眠紊乱症状。

即便你的心理感觉状况良好，但是长时间的夜班生活会不会对你的身体造成伤害也是一个问题。研究熬夜对人体生理造成的影响时，科学家面临一些难题，其中之一就是，如何区分夜班导致生活方式改变而产生的间接影响，和夜间工作产生的直接影响。上夜班的人更难保持饮食健康和规律运动。这不仅是因为大半夜色拉不好找，而且当一个人想努力保持清醒的时候，恐怕也不太想吃色拉。这让人们在晚上更愿意吃快餐和外卖。匹萨和咖喱吃起来方便，而且吃完也能让人感觉更开心，不过每天晚上都吃这个肯定不怎么利于健康。上夜班也会导致运动机会减少。忙活了一个白天之后，你也许还能逼自己去健身房运动一下，但若是你已经熬了一个通宵，下班之后哈欠连天，再去健身房练练就要难多了。

研究发现，与早班或晚班飞行任务相比，航空公司的飞行员在休息日的时候心情更好。不论是飞早班或飞晚班，一般人肯定更喜欢休息而不是从床上爬起来去工作。但是，研究人员同时发现，飞早班的飞行员醒来时体内的压力激素皮质醇水平更高，而且一整天都会分泌更多皮质醇。人们认为，长期皮质醇水平偏高可能导致患心脏疾病和高血压的风险提高。

不良后果不止于此。一项研究表明，上一个夜班就足以让人血压升高。

此外，今年早些时候，萨里大学（University of Surrey）发表了一项研究，结果表明，上三个夜班之后，人体的基因表达会出现紊乱，也就是说，基因开始在错误的时间被激活。人体约6%的基因会在特定的时间被激活，但是经过几天的颠倒作息，这种模式很容易就被打乱了。另一项研究发现，经历5周昼伏夜出的作息后，人体血糖调节能力受损，人体新陈代谢也发生了变化，长期来看，这会导致II型糖尿病和肥胖症风险上升。

当然，这些都是短期研究，时间拉长之后人体可能会出现相应的调节机制，但是多年的流行病学研究结果总体上并不支持这种观点。关于轮班制工作对心血管疾病风险的影响，学界有诸多争论。许多研究结果发现上夜班会增加患病风险，而少数研究则发现不增加患病风险。但是发表于2012年的至今最长的一篇综述表明，轮班制工作的人群患心脏病的风险较高。即便将生活方式加以控制，倒班人群仍旧有较高的患病风险。

代谢综合征是对肥胖、高血糖、高血压、高胆固醇等疾病的总称。对于代谢综合征来说，生活方式反而似乎是最重要的风险因素。如果上夜班的人能够保证规律运动、饮食健康和远离香烟，尽管工作时间不正常，但患代谢综合征的风险提高并不明显。

上夜班的人也有较高的患乳腺癌风险，尤其对于习惯早睡早起的人来说，上夜班所产生的影响更大。

但是这些大规模的流行病学研究无法告诉人们，哪类人更容易受夜班影响。是不是就像短期研究显示的那样，有些人的生理能够适应，而那些生理上无法调整的人就会受到长期影响？还是说所有上夜班的人都会面临风险？

人们的夜间工作形式多样，提高了相关研究的难度。与一周只有几天昼夜颠倒地上夜班相比，频繁的夜班工作可能会对人体产生不同的影响。

不过，在人们能准确地知道什么样的人上夜班有损健康之前，从事夜间工作的人应该尽量保证饮食健康、规律运动，并且留意有没有出现这些疾病的早期症状。

来源：BBC