普京决定卡德罗夫继续留任车臣领导人

哈通社阿斯塔纳3月26日电 据BBC报道，俄罗斯总统普京25日签署总统令，让卡德罗夫继续留任车臣领导人一职，直到今年9月的新领导人大选。普京曾多次赞扬卡德罗夫工作有效率。

普京在总统令中指出，卡德罗夫会参加车臣共和国新一届领导人选举，车臣人民将在选举中对卡德罗夫为车臣共和国做出的贡献给予积极评价。

"我担任共和国领导人的时代已经过去，是时候为车臣寻找一个新的接班人了。"这是俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫近期接受"独立"电视台采访时说的一番话。不过，俄专家认为，卡德罗夫是国内最出色的地方领导人之一，普京总统不会让他离任，这个表态只是政治游戏。

消息称，卡德罗夫担任车臣领导人的第二任期将于今年4月5日结束。近来，俄反对派频繁发起反对卡德罗夫的运动。俄人民自由党副主席亚申在一些城市发表讲话，批评卡德罗夫"危害国家安全"，指责他不遵守联邦法律。他还说，车臣已经成为俄境内的一个独立国家，"卡德罗夫应该下台"。反对派在2月27日举行的纪念前副总理涅姆佐夫被暗杀一周年活动中，指责卡德罗夫是幕后黑手。

卡德罗夫1976年出生在车臣，2004年5月起开始担任车臣第一副总理，主管车臣安全事务。他的父亲曾任车臣首任总统，2004年5月在车臣首府的一起恐怖爆炸中身亡。卡德罗夫2005年起代行总理职务，次年3月被正式任命为总理。年满30岁，达到车臣宪法规定的总统年龄后，卡德罗夫2007年3月获得俄总统普京提名，成为车臣总统候选人，后经车臣议会投票，被选为车臣新总统，一直执政至今。



俄《观点报》近期称，俄罗斯专家认为，卡德罗夫的时代还没有结束。俄国家国际研究所所长阿列克谢•穆拉特诺夫说，卡德罗夫是俄最成功和最有效率的地区领导人之一，"当前的车臣是北高加索地区发展的火车头，卡德罗夫在自己的任期内出色地完成了各项任务，他年纪轻轻就步入政坛，逐步成长为一名强力政治家和领导人，获得了人民支持。虽然卡德罗夫的执政风格一直遭到反对派和自由主义者的批评，但这改变不了他将继续为车臣服务的使命。"



俄政治信息中心主任阿列克谢•穆欣说，卡德罗夫的工作有效率、有成绩，车臣共和国的各项指标超过其他地区，就连反对派也不得不承认这一点。目前，俄罗斯仍处于复杂的地缘政治形势下，卡德罗夫成功地稳定了北高加索地区形势，让车臣成为国家稳定发展的地区。（编译：金桥）