特朗普与中国：一种令人费解的关系

毛泽东1972年会见美国总统尼克松时，毫不掩饰他对右翼政治家的喜爱。

"我喜欢右派，"毛泽东告诉尼克松说，"相对而言右派的人当权更让我高兴。"

四十多年后，中国正在目睹另一位"右派人士"角逐美国总统。唐纳德•特朗普（Donald Trump，也译作川普）在表达自己对中国喜爱的同时，也将美国的经济不振归咎于中国。

中国总理李克强称这次美国大选"很热闹，吸引眼球"。不过，其他中国人可能从中感受更多，他们把这位高调的亿万富翁的言行看作一种激励，而没有把他视为敌人。

在特朗普宣布参选美国总统之前，他就早已在中国鼎鼎大名。

河南省的一家房地产咨询机构取名为"特朗普咨询"。虽然和美国这位总统候选人毫无关系，但它声称自己受到特朗普旗下房地产帝国的激励。

在中国社交网络上拥有上万粉丝的特朗普的女儿伊万卡

中国南部的深圳市也有一家"创普实业"，其产品包括智能马桶坐垫以及高档酒店的浴室用品。安徽还有一家制造空气净化器的"创普电子"，他们从1996年起就开始经营。

特朗普的女儿伊万卡•特朗普（Ivanka Trump）甚至在中国社交媒体新浪微博上拥有超过14000名粉丝。新浪微博上还有一个特朗普粉丝专页，只

讨论与特朗普有关的话题。

"让世界感到担忧"

特朗普的言论究竟被多少中国人接受，还难以说清，但中国官方媒体似乎对他抱有一种幸灾乐祸的心态。

新华社在最近的一篇报道中称，特朗普的出现"反映了长期以来美国自夸的民主体制的局限"。

特朗普在"超级星期二"中大获全胜后，中国的《环球时报》又说："这表明美国选民对当前的美国政治感到厌恶。"

"或许正因如此，中国公众发现特朗普值得称赞。"艾俊（音）写道，"一般说来中国人不喜欢这种傲慢的鹰派人物。"

《环球时报》上周甚至刊发了另一篇尖锐的文章警告称"种族主义情绪占据美国政治舞台，这让全世界感到担忧"。

这篇文章还表示："美国应该加强自省，不要充当破坏世界和平的力量。这比对所谓其他国家的民族主义和专制指手画脚更为重要。"

"不会是个坏总统"

很多中国网民认为媒体对特朗普的报道似乎欠缺公平。

新浪微博用户"ClairvoyanceCard"说，他撕下了美国人的伪善面纱。他说的每一句话都是真的，但听起来不太舒服。

特朗普的亲民姿态也对一些远离政治中心的普通人产生了影响。

上海的律师李维曾在美国生活10年。他告诉BBC记者，特朗普是少见的用平民语言说话的政治家。

李表示，美国选举政治像"一场戏剧"，（但）理性的政客会最终战胜只会花言巧语的竞选者。

"特朗普一旦获胜，他的实用主义，他的智慧和忠告最终都会转化成为好的决策，"他说。

北京资深的电台节目主持人刘思伽赞同这一观点："也许特朗普会成为一个帮助普通民众看懂政治的总统。在美国，即使总统也不能肆意乱为。"

"因此我不担心特朗普会成为一个坏总统，"她说。

在另外一个中国社交网络微信上，一篇广泛传播的文章分析了"特朗普现象"。

这篇文章的作者万维钢称他读了特朗普的书《跛足的美国：如何让美国重回伟大》并得出结论：特朗普是共和党内最温和的候选人。

也就是说，在万维钢看来，特朗普其实并不像他所表现得那么极端。

"奥巴马当选总统之前写了一本书名叫《美国的胆识》，他在第一个任期的口号是‘改变'，第二个任期的口号是‘希望'，"他分析道，"可是他到底带来了什么‘改变'和‘希望'？他又有什么胆识？这样的政客，老百姓早就厌倦了。"

"他是一个强者"

25岁就从中国移居美国的王文迪（Wendy Wang）称，很多人难以理解特朗普为什么如此受欢迎，很多人有一种错觉，认为特朗普的支持者大多是受教育程度较低者、白人和愤怒的男性

这些看法不仅出现在中国，在海外华人中，特朗普也有自己的"粉丝"。尽管有人对特朗普的种族、移民言论感到不快，但也有赞扬的声音。

25岁就从中国移居美国的王文迪（Wendy Wang）称，很多人难以理解特朗普为什么如此受欢迎，很多人有一种错觉，认为特朗普的支持者大多是受教育程度较低者、白人和愤怒的男性。

王接受BBC采访时称，她肯定会把选票投给特朗普。在她看来，特朗普是"美国需要的良药"。

我问，那特朗普究竟哪点吸引你？她答："他聪明、诚实、敢言，而且他是一个强者。"

"他就是那个皇帝新衣里那个揭穿谎言的孩子，"她说。（来源：BBC中文网）