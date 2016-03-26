吉尔吉斯斯坦投资信贷银行发行银联／大众卡

哈通社阿斯塔纳3月26日电 据新华社消息，吉尔吉斯斯坦投资信贷银行（ＫＩＣＢ）２５日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行ＫＩＣＢ银联／大众卡受理开通仪式。

ＫＩＣＢ执行董事崔光勇在仪式上说，银联卡和大众卡合并发行，结合了大众卡吉尔吉斯斯坦国家支付和银联卡国际支付体系。大众卡的优势在于持卡人可在吉境内享受利率等优惠，而银联卡持卡人可在全球１５０多个国家和地区使用银联的服务。ＫＩＣＢ和中国银联的合作将给两国企业、游客及学生的各种经济活动提供便利。





ＫＩＣＢ董事会成员叶连娜•希恩说，吉尔吉斯斯坦开通银联业务是中吉加强金融业合作、实现商业银行系统间互联互通和资源共享的一大举措。目前吉尔吉斯斯坦已有俄罗斯投资银行、吉尔吉斯斯坦ＯＰＴＩＭＡ银行开通发行了银联卡。而银联／大众卡则是吉境内首张使用ＩＣ芯片的银联卡，带有ＩＣ芯片的银联卡在对银行数据和用户数据的保密方面有着更大优势。



银联国际驻哈萨克斯坦代表塔恩季耶夫在仪式上表示，ＫＩＣＢ是银联国际在吉尔吉斯斯坦的一个重要合作伙伴，此次银联／大众卡的发行也意味着银联国际和ＫＩＣＢ将有长期互惠互利的合作。



ＫＩＣＢ成立于２００１年，是吉尔吉斯斯坦几大商业银行之一，吉尔吉斯斯坦政府持有１０％的股份，９０％的股份由国际金融机构持有。