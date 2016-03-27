欧洲的反恐战争愈加艰难

BBC报道/"9·11事件"爆发后，美国对基地组织宣战时，其领导人采用了入侵和占领的方式，对该武装组织位于阿富汗的藏身之地发起了打击，那是一个与美国相距遥远的问题国家。

当大规模恐怖袭击在欧洲本土发生之后，欧洲领导人现在认为自己与伊斯兰国(Islamic State)处在战争状态，但他们面临的挑战更加复杂：因为敌人藏身在巴黎、布鲁塞尔和其他欧洲城市里的少数族裔聚居区，那是它们自己境内的问题国家。

伊斯兰国也称为ISIS和ISIL。虽然法国和英国已经在与美国一道，对叙利亚城市拉卡以及被该组织控制的其他区域开展轰炸行动，但在理解和对待本国公民对伊斯兰国的崛起给予的支持时，欧洲面临着更困难的问题。这些人大多是第三代穆斯林移民，住在与国民文化脱节的贫困社区，逐渐变成了激进分子。

伊斯兰国自2015年1月以来对巴黎发起的两起袭击，以及本周二在布鲁塞尔发生的三连环爆炸案中，这些社区发挥了孵化作用，扮演了重大角色。

政治分析人士说，解决这个问题不仅仅需要加强情报合作、共享疑似激进分子以及从叙利亚返回的作战人员的名单。欧洲各国政府也必须制定内部策略，应对本国境内的威胁--种族主义和极端主义构成了深刻的社会问题，此外还有安保方面的两难局面，因为加强安全引发了民众对监控、司法和公民自由的担忧。

"你可以轰炸拉卡，可能觉得那是战争，但你没办法轰炸莫伦贝克、斯哈尔贝克或圣但尼，除非你准备打内战，"国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)所长弗朗索瓦·埃斯堡(François Heisbourg)说。他指的是布鲁塞尔和巴黎的穆斯林聚居区。

法国总统弗朗索瓦·奥朗德(François Hollande)和总理曼纽尔·瓦尔斯(Manuel Valls)曾多次把欧洲对伊斯兰国的打击称为战争；埃斯堡说，那是一个"极其危险"的词。

"它从拉卡开始，可能会以阿尔及利亚内战而告终，但那将是‘达伊沙'(Daesh)的最终胜利，他们希望我们的社会自相残杀，"他说。达伊沙是阿拉伯语，指伊斯兰国。

更进一步说，埃斯堡认为，"说那是战争，是在助长达伊沙的士气，因为它希望大家认为它拥有国家、战士和烈士。"对于欧洲那些愤怒、贫穷、被孤立的穆斯林年轻人来说，"把自己看成是遭受西方殖民主义和不公正对待的受害者，参加对抗十字军的圣战"恰恰是伊斯兰国的宣传方针。

来源：BBC中文网