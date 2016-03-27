“干涸大地”让人深思（图）

哈通社阿斯塔纳3月27日电 近日，路透社在其官网发布一组名为“干涸大地”的照片，其中世界各地水危机现状一目了然，让人深思。



此照片由摄影师Rogan Ward拍摄于2016年1月20日，南非Ulundi，一名女子在干涸的河里取水。



此照片由路透社摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月15日，巴西玛瑙斯市，一艘船停放在内格罗河河床上。



此照片由摄影师Oswaldo Rivas拍摄于2016年2月29日，尼加拉瓜Tisma Lagoon，一匹马站在干涸的河里。



此照片由摄影师David Ryder拍摄于2015年9月14日，美国加州密德尔顿，一名男子的房子被山火烧毁。



此照片由摄影师Enrique de la Osa拍摄于2015年8月18日，古巴比那尔德里奥省，一个水库边上的水位测量杆。



此照片由摄影师Jitendra Prakash拍摄于2016年3月4日，印度阿拉哈巴德，一名男子在恒河岸边拎着两桶水。



此照片由摄影师David Mercado拍摄于2016年1月8日，玻利维亚Orinoca，一名农民查看干涸的水坑。



此照片由摄影师Rick Wilking拍摄于2015年5月26日，美国鲍威尔湖(Lake Powell)是蜿蜒在美国亚利桑那州和犹他州之间的天然水库，也是西部水危机的最典型代表。鲍威尔湖十多年来由于过度开发和干旱，水位线不断降低。



此照片由摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月27日，巴西马纳卡普鲁，一条鳄鱼趴在索利默伊斯(Solimoes)河底的水坑旁。



此照片由摄影师Nacho Doce拍摄于2015年2月12日，巴西圣保罗附近，一个孩子牵着马站在干裂的土地上。



此照片由摄影师David Gray拍摄于2015年11月12日，澳大利亚阿德莱德，受干旱影响的农田俯瞰图。



此照片由摄影师Rogan Ward拍摄于2016年2月25日，南非德班东北部，干涸的圣露西亚湖(Lake St Lucia)。



此照片由摄影师Philimon Bulawayo拍摄于2016年1月21日，津巴布韦马斯温戈，一只驴子因干旱死亡。



此照片由摄影师Bruno Kelly拍摄于2015年10月26日，巴西玛瑙斯市，一个男孩在河床上奔跑。