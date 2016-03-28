飞行员讲述迫降时的惊险时刻

哈通社阿斯塔纳3月28日电 驾驶前起落架故障客机于27日在阿斯塔纳国际机场成功迫降的Bek Air航空飞行员迪米特里•罗丹，向记者讲述了迫降时的惊险时刻。

"这是我飞翔生涯中第一次面对这种状况，永远不想再来一次。前起落架出现这种故障，本身就是极低概率的事故。从航校毕业以后我就一直在从事飞行员工作，在Bek Air公司已经工作了整整两年了。"1981年出生的飞行员迪米特里•罗丹说。

据罗丹透露，27日早10:00许，他驾驶Bek Air航空公司Z9 2041航班客机，按照原定计划准备在阿斯塔纳国际机场降落。但在即将降落时，发现飞机前起落架无法正常收放。

"我们过去都接受过如何处理这种突发状况的训练。在确认无法放下前起落架后，我们在调度的指挥下，开始进入迫降程序。降落过程中，我竭尽全力保证机头最后落地，并设法将速度降低到最合适的位置。迫降前，地勤人员在跑道上洒满了泡沫，为飞机的顺利迫降提供了很大的帮助。"罗丹说。

罗丹还表示，起落架故障原因尚不明确，技术部门已经开始了对故障飞机检查。

事故发生后，第一个赶赴现场的哈萨克斯坦投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫在其个人Facebook主页上发文称："我刚从机场回来，老天保佑，迫降十分顺利，无人受伤。乘客们在接受了救护人员的检查之后，都安全的回到了各自的家中。这次迫降的顺利得益于飞行员的精湛技术，我们计划为其颁发国家奖励。"

成功迫降航班的飞行员，同时也得到了Bek Air航空公司总裁的赞赏。

另有消息称，在事故原因调查清楚之前，相关型号的客机将被暂停飞行。（编译：塔尔）

飞行员迪米特里·罗丹（右二）