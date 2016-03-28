阿拉木图大学生开超市：只卖国产商品

哈通社阿斯塔纳3月28日电 今年刚满21岁的阿拉木图大学生拉黑玛•哈吉佐娃，日前在阿斯塔纳开办了一家专门出售国产商品的超市。

这位目前在阿拉木图阿尔法拉比大学外语专业4年级就读的大学生表示，她从两年前开始就一边上学一边创业了。一开始，她与同学一起，开设了一个教授英语的培训中心。后来在一次前往阿斯塔纳的旅行中，她注意到，首都没有一家超市是专营国产商品的。

"在阿斯塔纳的旅途中，我同国内IT和农业领域的部分从业人士做了交流，了解到在国产商品销售上，国内目前的渠道还不是很健全。我一直都有在这方面做点什么的想法，更何况目前国内也并没有一家专营国产商品的超市，我觉得这是一个商机，所以就决心在这方面做点什么。" 拉黑玛说。

在拉黑玛的超市中，一切生活必需品的货源和货量都十分充足。

"在我们的超市里，肉、奶、面粉等物资应有尽有。鱼类、豆类和其他蔬菜等也都是百分之百的国产绿色产品。此外，超市还有出售各种日化产品和各类生活用品。"她说。

据拉黑玛介绍，目前她的超市共有14名员工。自今年2月开张以来，超市的生意越来越好。

值得一提的是，拉黑玛日前已经获得了英国伦敦大学学院(University College London)管理学硕士研究生奖学金，并正计划报考西班牙IE商学院研究生。

她向记者表示，能在IE商学院读书，一直是她的梦想。（编译：塔尔）

