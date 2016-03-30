埃及劫机案喜感画面：乘客笑容满面同劫机者合影

哈通社阿斯塔纳3月30日电 3月29日，在埃及航空被挟持的客机上，有一名英国男人质与劫机者自拍，并发短信给朋友说："你要知道我不随便胡闹的。快看新闻啊兄弟！"

埃及航空公司一架从埃及亚历山大飞往开罗的空客A320客机昨天遭到劫持。正当全世界的媒体都在为机上56名乘客和7名机组人员揪心时，令人意想不到的一幕发生了。

据《每日邮报》日前报道，在被劫持的飞机上，气氛似乎并没有想象中那么的紧张，因为有位叫本·英尼斯（Ben Innes）的英国乘客甚至还有心情和劫机者玩自拍。

目前，整个劫机事件已经落幕。据埃及民航部门透露，机上共有82人，包含21名外籍人士，其中有8名美国人、4名荷兰人、4名英国人和1名法国人等。

劫机者最先释放机上的妇孺，此后陆续释放其他埃及籍乘客。他还一度留下机组人员和西方乘客，最后所有人质获救，而上文所提到的本·英尼斯（Ben Innes）也是最后一批被释放人质中的一员。

据现场视频报道显示，获救乘客走下飞机时并不是十分惊慌。埃及将会派出飞机接回被困的乘客。后来证实，劫持者身上的炸弹是假的。

至于劫机原因，也是颇具戏剧性。《每日邮报》报道称，劫机者是为见住在塞浦路斯的前妻才劫持飞机。他的前妻在塞浦路斯拉纳卡，住在离机场不远的村子。

劫机者在飞机降落后表示，他希望见到自己的前妻，并交给谈判人员一封写给前妻的4页长信，信件由阿拉伯语写成。他还承诺，见到前妻就投降。

塞浦路斯警方随后护送其前妻前往机场，前妻到达机场后劝其投降。随后，目击者称，看到劫机者走下客机，举起双手，随后被两名反恐人员摁倒在地，搜身后带离现场。