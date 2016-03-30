埃及航空旅客回忆劫机惊险一幕

经历过埃及航空(EgyptAir)劫持事件的一名幸存者表示，很害怕劫机者"会开着飞机坠入海中，或者......把飞机炸掉"。

来自埃及亚历山大港的乘客Farrah El Dibany 在接受美国广播公司新闻网(ABC News)采访时说："这就是当时浮现在我脑海中的想法。被这些人劫持，你永远不知道会发生什么。你不可能感到安全，除非你离开了飞机。"

Dibany当时正在这架从埃及亚历山大港伯瓷机场(Borg El Arab Airport)飞往开罗的客机上。她说，飞机起飞一两个小时后，机舱乘务员就"通知我们，我们被劫持了"。她还提到，乘务员说，他们也不了解详情，但"他们努力想安抚我们"。

她回忆道，劫机者坐在飞机尾部，被乘务人员带到了（机舱之间的）门帘后，他不和乘客说话，只和乘务人员说。

"我们都不知道飞机在往哪里开......真是太恐怖了"，她还注意到当时有女人在哭，但"飞机上并不是太混乱"。

机组人员对乘客说，飞机将在塞浦路斯的拉纳卡国际机场(Larnaca International Airport)降落。

"听到有关降落的消息，感觉好多了，觉得安全多了，但这并不代表百分之百安全......（劫机者）在降落后仍可能采取行动。我们当时不相信他会离开，不相信他会放我们走，不相信在他们协商之前我们将一直呆在飞机上。我们当时仍然非常害怕，" Dibany继续说道。

她说，劫机者最终允许所有埃及人，包括她在内，离开飞机。

"我当时松了一大口气，我不敢相信，我不敢相信结局竟然如此完满......通常这种情况下，结局都好不到哪儿去。"

塞浦路斯外交部发言人Margarita Kiriakou说，经塞浦路斯外交部确认，劫持航班的男子为Seif Eldin Mustaf，他本想将客机开往伊斯坦布尔，但由于燃料不够，最终选择了塞浦路斯。

飞机降落后，劫机者留下了机长、副驾驶、1名空乘、1名保安人员和3名乘客，并释放了其他人。

发言人Kiriakou说，劫机嫌疑人提出了几项要求，包括和他住在拉纳卡(Larnaca)的前妻说话。警方将他的前妻带到机场，"他们说了一会儿话"。

最终，该男子被逮捕，所有人质均被释放。

发言人还提到，嫌疑人有一件"自杀式背心"，但其中并没有爆炸物，只是用手机壳让它看起来像自杀式背心。

乘客Dibany还说，埃及机场当时的安检措施很"仔细"，而且比平时"更好"。

官方称，此次劫机可能是出于个人原因，和恐怖主义无关。

发言人还提到，劫机嫌疑人目前在押待审。

来源：界面