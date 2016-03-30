纳扎尔巴耶夫总统与欧洲理事会主席图斯克举行会谈

哈通社布鲁塞尔3月30日电 正在对比利时进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统，今天正在布鲁塞尔同欧洲理事会主席唐纳德•图斯克举行会谈。

据悉，双方将重点讨论如何进一步深化哈萨克斯坦同欧盟之间各领域合作，以及相关合作的未来发展方向等。此外，双方还将就共同关心的国际和地区问题交换意见。

欧盟是哈萨克斯坦重要的政治和经济合作伙伴之一。对欧外贸占哈萨克斯坦对外贸易的一半以上，同时欧洲资本占到了在哈外国投资的50%。

近10年来，欧洲国家 哈萨克斯坦的投资额达到了1074亿美元（在哈外资总额2180亿美元）。

独立以来，在能源领域，哈萨克斯坦始终是欧盟值得信赖的合作伙伴。在非欧派克成员国中，哈萨克斯坦是欧盟仅次于俄罗斯和挪威的第三大能源供应国。

在欧盟多国进口原油比重当中，哈萨克斯坦石油的占比巨大。例如，奥地利进口原油比重中25%来自哈萨克斯坦，罗马尼亚30%的石油从哈萨克斯坦进口。此外，哈萨克斯坦还是德国第四大能源合作伙伴。

纳扎尔巴耶夫总统周二（29日）抵达布鲁塞尔，开始对比利时进行国事访问。在同图斯克的会谈结束后，纳扎尔巴耶夫总统还将会见欧盟委员会主席让•克洛德•容克。（编译：塔尔）



