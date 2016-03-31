哈萨克斯坦驻美国大使接受《主权哈萨克斯坦报》专访

哈通社阿斯塔纳3月31日电 纳扎尔巴耶夫总统应美国总统奥巴马邀请，将于3月31日至4月1日，在华盛顿出席第四届核安全峰会。近日，哈萨克斯坦驻美国大使海拉特•奥马洛夫接受《主权哈萨克斯坦报》专访就此次核安全峰会发表自己的看法。

记者：海拉特先生，举行核安全峰会的主要目的是什么呢？

海拉特：要知道美国总统奥巴马对于防止核武器扩散问题是非常关注的。记得奥巴马在2009年在布拉格的演讲中就曾提到，核恐怖主义对国际社会是直接而又极端的威胁。而就在一年之后，为了让国际社会加强对核恐怖主义威胁的认识，华盛顿举行了首届核安全峰会，并有50多国首脑出席。首次核安全峰会也成为了联合国成立以来，世界各国领导人出席人数最多的一次。之后，核安全峰会于2012年和2014年分别在首尔和海牙举行。奥巴马也在海牙核安全峰会上正式宣布了第四次，也是最后一次核安全峰会将于2016年在美国华盛顿举行。

记者：核安全峰会的举行对于国际核安全局势有怎样的作用，参加峰会的各国达成了怎样的共识呢？



海拉特：在举行的历届核峰会中，世界十多个国家达成了多边承诺，并且在加强核安全领域国际机构的地位和改善核材料安全取得了显著成果。根据国际学术研究机构提供的信息，世界各国在2010年华盛顿达成的承诺，2014年就已实现其95%。

纳扎尔巴耶夫总统代表哈萨克斯坦在此期间对核安全领域做出了突出的贡献。如2010年11月，哈萨克斯坦石油天然气部部长萨瓦特•蒙巴耶夫和美国能源部（United States Department of Energy）副部長伯纳曼（Daniel Poneman）共同宣布安全关闭位于阿克套的BN-350型工业反应堆。需要提到的是，此反应堆中的钚足够制造70个核弹头。而此次由哈美两国科学家、工程师、安全及交通运输领域专家们共同参与的合作项目，也成为近15年里能够具体体现两国战略合作伙伴关系的重要事件之一。

目前，在纳扎尔巴耶夫总统的积极推动下，哈萨克斯坦在防止核扩散领域位于世界前列。仅在2010年，我国政府运输阿克套核废料至距离3000公里外的东哈州共12趟。奥巴马总统也就此对我国在核安全领域的地位给予了认可。

记者：今年的核安全峰会能够使我们有何期待呢？

海拉特：2016年核安全峰会将进一步促进之前三次峰会达成的主要目标，整合国际原子能机构及其他行业组织更为可靠的安全体系结构，同时建立一个可持续发展的模式。

华盛顿核安全峰会，将根据制定的国际标准和各国履行其义务的现状，以减少核原料库存为主要议题，进一步促进全球核安全领域的良性变化。

哈萨克斯坦也将在此次峰会中展示其在核安全领域达成的最新成果和举措。其中，最重要的将是国际原子能机构在我国乌斯卡曼建立低浓缩铀银行。

记者：为何华盛顿峰会是最后一次核安全峰会，今后还会召开类似关于核安全问题的峰会么？

海拉特：举行核安全峰会是美国在奥巴马政府时期提出的。因此，奥巴马总统今年任期结束后，核安全峰会也就告一段落，至于以后是否还会举行类似的峰会就得看下届美国政府的决定。

目前，美国国内政治正在风云变幻，大选气氛渐趋浓烈，并已有两个政党脱颖而出。

而纳扎尔巴耶夫总统此次赴美将为哈美两国延续其在核安全领域的战略伙伴关系，以及再次显示哈萨克斯坦在全球反核运动中的主导性提供机会。

记者：哈萨克斯坦将以何种姿态参加此次核安全峰会呢？

海拉特：哈萨克斯坦将再次展示其在防扩散和国际安全事务中的坚定立场，同时分享在安全储存核材料领域的经验和知识。

记者：美国对于在哈萨克斯坦建立低浓缩铀银行的立场如何？

海拉特：哈萨克斯坦与国际原子能机构在2015年签署了就在我国建立低浓缩铀银行的协议。国际社会，包括美国都对此协议的签署表示高度认可。（编译：塔布斯）