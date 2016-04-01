哈通社阿斯塔纳4月1日电 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦和美国发表核安全及防核武器扩散合作联合声明。

消息称，该联合声明是纳扎尔巴耶夫总统应奥巴马之邀出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会期间发表的。



联合声明就哈美两国在加强核材料储存安全中的一系列具体措施进行了阐述，并且做出了在此领域继续切实相互作用的承诺。







哈萨克斯坦共和国同美利坚合众国



核安全及防核武器扩散合作联合声明



（华盛顿 2016年3月31日）



哈萨克斯坦共和国同美利坚合众国共同认可强化双方在核安全和防核武器扩散领域的合作。



美利坚合众国支持哈萨克斯坦共和国在加强核安全方面，尤其是在落实华盛顿、首尔和海牙峰会对核安全相关决议上的努力。



与此同时，双方强调，将在近期完成对哈萨克斯坦位于阿拉套的核物理研究所VVR-K研究堆的低浓化改造。



此外，双方宣布，通过稀释处理，哈萨克斯坦核物理研究所VVR-K研究堆中剩余的高浓缩铀已被成功移除。至此，在完成向俄罗斯返还高浓铀任务之后，哈萨克斯坦核能物理研究所将不再持有高浓缩铀。



双方均对哈萨克斯坦在完成核能物理研究所反应堆低浓化改造后，将剩余的所有高浓缩铀返还俄罗斯的做法持欢迎态度。



双方均支持在核能领域对不采用敏感核材料和开发更为经济的新技术进行的努力。



与此同时，双方对共同建立核安全教育中心持支持态度。在防止核扩散领域，将共同加强对人员在核材料的保护、监察和登记方面的培训，联合进行针对非法交易核材料和其他放射性物质的行为进行打击的演习。该中心已于2015年动工，并将于2016年年底投入使用。



哈萨克斯坦共和国与美利坚合众国今后将继续加强在核安全领域的双边合作。



哈萨克斯坦共和国和美利坚合众国共同声明，将在继续加强双方各自在核安全和防核武器扩散方面各项行动的同时，高度关注各类核安全峰会的情况。（编译：塔布斯、塔尔）