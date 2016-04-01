健康调查：全球成年肥胖者人数激增

发表在医学杂志《柳叶刀》上的一项调查发现，全球成人肥胖者人数超过体重过轻的人数，而中国的男性肥胖人数为4320万人，女性4640万人，占全球第一。

该项调查是由伦敦帝国理工大学的研究人员进行的。他们比较了从1975到2014年近2000万成年男女的体质指数（BMI），得出的结果是男性肥胖总数增长了三倍，女性则翻了一番以上。



报告的作者警告，现在已经到了"严重肥胖疫情"的地步，并敦促各国政府采取行动。



英国公共卫生专家说，要想解决肥胖问题没有单一的捷径，它需要政府、有关行业、个人以及公众的共同努力。



这项调查收集了186个国家成年人的数据，发现全球肥胖人数已经从1975年的一亿零五百万上升到2014年的六亿四千一百万。



而同时期的体重过轻的人数也在上升，从三亿三千万增长到四亿六千两百万人。





通常来讲，如果一个人的BMI超过30，就可以被定义为肥胖。



该报告说，全球人口的肥胖状况已经到了危机点。



中国肥胖严重



研究还发现，中国和美国是全世界肥胖人数最多的国家。



其中，中国的男性肥胖人数为4320万人，女性4640万人，占全球第一。



专家说，肥胖症患者将面临巨大的健康隐患后果，同时也为健康保健系统带来巨大的开销。



另一有趣的现象是，全球近五分之一的肥胖者生活在6个高收入的说英语的国家，包括澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国和美国。



其中，英国女性肥胖者在欧洲排在前三名，男性则排在前10名。



而体重过轻也对健康带来较大的威胁，这些人主要生活在印度和孟加拉等国。（来源：BBC中文网）