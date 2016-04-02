驻中非维和部队“兽行”曝光 女孩被绑与狗性交

联合国3月31日公布联合国驻中非共和国维和部队涉嫌性侵平民的调查结果，百余名受害者指认联合国维和人员性侵，相关案件还涉及驻当地的法国部队。

揭发"兽行"

根据联合国人权官员最新调查结果，已有108名受害者报告遭到性侵，其中大多数是未成年少女。她们遭到强奸，甚至性虐待。最新报告显示，仅今年1、2月份，联合国就接报25起与驻中非共和国维和人员有关的性侵事件。

驻中非维和部队深陷丑闻，同在此地的法国部队也涉入其中。这支法国部队2013年进驻中非，他们不属于联合国安全理事会设立的中非稳定团，不过也获得安理会授权，在当地帮助维持和平。

调查联合国维和人员涉嫌性侵事件的民间组织无艾滋病世界运动说，根据3名女孩的指控，法国部队一名军官于2014年把她们扒光衣服绑在帐篷里，强迫她们与一只狗性交。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克说，联合国方面尚不能证实这一指控，将继续调查。

表态彻查

联合国秘书长潘基文发表声明，对报告曝出的指控表示"深感震惊"。他说，联合国一直在努力揭露这些卑鄙、令人不安的指控，将继续不遗余力地应对这一问题。

联合国发言人迪雅里克说："我们必须面对这样的事实，有些被派去保护人民的军人被肮脏内心所驱使。"联合国人权部门官员扎伊德·侯赛因呼吁，调查必须"不留死角"。

涉嫌性侵的联合国维和部队成员来自布隆迪和加蓬。迪雅里克表示，联合国将会与这两个国家展开联合调查。一支由中非稳定团主导、联合国各机构成员组成的调查组现已抵达中非共和国的凯莫省，指控的具体数量和性质仍在确认中。

法国常驻联合国代表弗朗索瓦·德拉特说，性侵事件让人"恶心"，法国政府会将联合国报告中涉及的情况"调查清楚"。若相关情况最终被证明属实，涉案法国部队人员"将按有关规章严惩不贷"。

顽疾已久

中非共和国位于非洲大陆中部。受反政府武装、民族冲突和地区暴力外溢等因素影响，中非局势长期动荡，多次发生兵变和政变。联合国安理会2014年4月通过决议，部署中非共和国多层面综合稳定团。

中非稳定团包括大约1.2万名外国警察和军人，还有500多名外国平民雇员，任务期原定于2015年4月30日终止。2015年4月底，安理会通过新决议，将中非稳定团任务期限延长至2016年4月底。

近一年来，联合国维和人员及法国部队在中非共和国、刚果（金）等国涉嫌性侵平民的事件陆续被曝光，时任中非稳定团负责人盖伊2015年8月引咎辞职。潘基文3月4日发布报告说，联合国维和特派团去年共收到性剥削和性虐待平民的指控69起，其中22起发生在中非，涉及10个维和特派团。

（来源：新华社）