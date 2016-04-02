中国对欧盟钢材征收高关税 英国称"影响不大"

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据BBC报道，中国宣布针对来自欧盟的晶粒取向钢征收最多46%的关税。

英国政府和塔塔钢铁回应称，这一举措虽不受欢迎，称这不会对英国出口带来多大影响。



英国商务、创新与技能部一位发言人对BBC说："英国每年出口的这种特殊钢材非常少，关税预期不会带来多少影响"。



发言人强调，政府一向走在呼吁针对不公平倾销采取行动的最前列，但是根据不公平贸易的显著证据将关税设为正确的水平是重要的。



"升级保护关税对任何人都无益，从低征税原则对此更有帮助。"



塔塔在就此发表看法时也证实，该公司最近没有向中国出口任何电工钢。但这名发言人说："我们就这一措施对为其产品寻找市场的国家所带来的影响感到关切"。



发言人表示，这显示其它国家设置的高关税与实行从低征税原则的欧盟所设置的低关税之间的差距。



据悉，欧洲整体上没有向中国出口大批此类产品。但是今年1月，中国此类产品对欧洲出口急剧上升，一个月内的出口量是之前三个月的总和。

英国首相府此前确认，英国首相卡梅伦在华盛顿核峰会期间向中国国家主席习近平表达了对英国钢铁业危机的关注。



两国领导人参加白宫晚宴时，卡梅伦对习近平说，他们要合作解决产能过剩的问题。



有人指责中国在海外市场"倾销"钢铁是英国钢铁业萧条因素之一。



唐宁街发言人说，卡梅伦向习近平表示，关注全球钢铁业，并提出两个国家"需要合作解决产能过剩的挑战"。另外，九月在中国举行的G20会议是一

个合适场合去讨论这个问题。



英国政府及工会指责中国出口导致英国钢铁业种种问题。



2013年，英国钢铁业产量为1300万吨，中国钢铁业产量则为7.79亿吨。



中国出口亦急剧上升。2003年，中国输出720万吨。这个数字在去年攀升至1.07亿。