哈通社阿斯塔纳4月3日电 据中国经济网报道，3月31日至4月1日，乌兹别克斯坦议会参议院举行第五次全体会议。乌兹别克斯坦议会参议院主席尤尔达舍夫主持会议，乌内阁成员、各部和主管部门负责人、其他各社会组织和团体代表列席。

消息称，会议首先审议了乌兹别克斯坦《议会监督法》。近年来，在由卡里莫夫总统提出并经议会通过的"进一步深化民主改革、建立公民社会构想"引领下，乌实行了旨在提升议会在国家政权体系中作用的系列措施并开展了大量工作以逐步实现权力分配的宪法原则，扩大议会和地方权力代表机构的权力和监督职能。2014年，乌兹别克斯坦对宪法进行了修正和补充，旨在从宪法层面加强议会监督制度，进一步扩大和加强对立法的监督职能。



卡里莫夫总统在庆祝宪法诞生23周年大会上特别强调通过《议会监督法》的重要性。这部法律主要是为议会监督建立完整、系统的法律基础，提高国家权力和管理机关在完成和执行职能任务及国家重要项目时的行事效率和职责。该法律明确了议会监督的主体和对象、形式以及根据议会监督结果采取相应措施的规定。



随后，参议员们审议了新版《会计核算法》。该法按照国际原则和标准来完善会计核算的法律管理体系基础，通过明确权利和义务界限来提升会计核算透明度和经济主体负责人及其会计部门的职责。



此外，会议还听取了乌中央银行2015年工作总结。2015年，乌央行严格按照《乌兹别克斯坦中央银行法》规定开展工作，坚决落实卡里莫夫总统在总结2014年社会经济发展和确定2015年经济纲要重要优先方向的内阁会议上确定的任务，以及议会参议院根据上年央行工作总结通过的相应决定。



2015年，乌银行系统得到进一步巩固，银行的资本化水平提升，投资积极性扩大。银行系统总资产较2014年增长23.3%，达到7.8万亿苏姆，近5年来该数据增长了1.4倍。银行系统资本充足率达24%，是国际公认标准的3倍。



据悉，为期两天的会议共审议了14项议程（其中包括4部法律），旨在逐步深化民主、社会政治和经济改革，实现宪法规定的原则，提升国家投资吸引力，为企业主体营造有利的商业氛围和条件，进一步提升国民生活水平，促进国家稳定和繁荣。（来源：中国经济网）