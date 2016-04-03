文体部长致电祝贺哈萨克斯坦拳击队取得优异成绩（图）

哈通社阿斯塔纳4月3日电 文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒2日致电哈萨克斯坦拳击队，祝贺我国拳击健儿在中国河北省迁安市举行的2016里约奥运会拳击项目亚大区资格赛上取得优异成绩，第二次赢得拳击项目全部10个级别的奥运参赛资格。

穆罕麦迪吾勒在贺电中对这一成绩给予高度评价，"你们是毕业于哈萨克拳击学校的优秀学员，各位拳击手，凭借出色的发挥和独特的技术特点，勇夺佳绩，为祖国争取了荣誉，为哈萨克斯坦男子拳击队史上第二次赢得拳击项目全部10个级别的奥运参赛资格立下功劳。这一伟大的胜利来之不易，意义非凡，向世人显示了哈萨克斯坦在拳击项目上的实力，这是拳手们刻苦训练、奋力拼搏的结果，佳绩是对你们多年来不懈努力的最好回报。全国人民为之欢欣鼓舞，祖国为你们骄傲，我代表文化和体育部向你们表示热烈祝贺！"



穆罕麦迪吾勒希望哈萨克斯坦拳击队保持旺盛斗志，不断提高竞技水平，努力为祖国赢得更多的荣誉。



消息称，4月2日，2016里约奥运会拳击项目亚大区资格赛在中国唐山迁安市九江体育中心落下帷幕。共有来自41个国家和地区的276名男女运动员参加本次比赛，印度、塔吉克斯坦、新西兰、叙利亚等都派出了超过１０名选手的强大阵容，哈萨克斯坦派出13名拳手。本次资格赛中，男子方面共设置１０个级别的比赛，每个级别产生３个资格，总计３０个资格；女子方面设３个级别的比赛，每个级别产生２个资格，总计６个资格。比赛过程中，哈萨克斯坦男子拳击队表现突出，史上第二次赢得拳击项目全部10个级别的奥运参赛资格，又一次取得出色战绩。参加本次资格赛的我国女子拳击队三名选手中达丽哈•沙克伊莫娃（75公斤级）赢得了里约奥运会的参赛资格。（编译：金桥）

























