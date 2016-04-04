阿塞拜疆宣布与亚美尼亚"单方面"停火

哈通社阿斯塔纳4月4日电 阿塞拜疆3日宣布，单方面停止与亚美尼亚在有争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区的武装冲突。阿塞拜疆国防部发言人表示，停火旨在回应国际社会的呼吁。

不过受到亚美尼亚支持的纳戈尔诺-卡拉巴赫武装表示，根本没有停火，阿塞拜疆还在继续发射炮弹。

阿塞拜疆政府发言人还宣称，军队在冲突地区重新占据了一个村子和五个战略要点。



双方互相指责对方挑起了从周六（4月2日）开始的武装冲突。



冲突持续到周日，至少造成30名军人死亡，另外还有平民受伤的报道。



1994年战争结束以后，纳戈尔诺-卡拉巴赫地区一直由亚美尼亚裔分离分子控制。



此前，向亚美尼亚和阿塞拜疆两国都出售武器的俄罗斯要求立即停火，呼吁双方克制。



亚美尼亚和阿塞拜疆两国自1980年代末起开始有零星战斗，直到苏联解体后，在1991年爆发全面战争。



1994年两国停火，战争期间有大约30,000人死亡。



纳戈尔诺-卡拉巴赫地区位于阿塞拜疆领土之内，但是由亚美尼亚裔人控制，军事和财政方面由亚美尼亚支持。



冲突的根源可以上溯到一百多年前，这里一直存在亚美尼亚基督徒与受到突厥和波斯影响的穆斯林之间的竞争。



该地区名字本身就反应了各方影响力的复杂性："卡拉巴赫"源自突厥和波斯语，意思是"黑色花园"；而"纳戈尔诺"源自俄语，意思是"山脉"。