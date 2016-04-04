外交部就纳卡地区局势发表声明

哈通社阿斯塔纳4月4日电 哈萨克斯坦外交部3日发表声明，对亚美尼亚和阿塞拜疆存在争议的纳戈尔诺－卡拉巴赫（纳卡）地区局势深表关切，同时呼吁有关各方保持冷静克制，加强对话协商，尽快缓解紧张局势。

声明指出，哈萨克斯坦与欧洲安全与合作组织明斯克小组联合主席国及其他国际伙伴一样，对亚阿边境出现的紧张局势和暴力冲突深表关切。哈萨克斯坦敦促各方尊重停火协议，避免进一步冲突，立即缓解紧张局势，继续通过对话协商解决问题。



据报道，亚美尼亚和阿塞拜疆近日在纳卡地区发生交火，共造成十余人死亡，多人受伤。两国政府都指责对方应对该地区紧张局势的加剧负责。

苏联时期，纳卡为阿塞拜疆的一个自治州，多数居民为亚美尼亚族人。１９８８年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿、亚两族之间爆发武装冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚在战争中控制了纳卡地区。

１９９２年，在俄罗斯倡议下，欧安组织成立了由１２国组成的明斯克小组，俄美法三国为该小组联合主席国。自此，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行。



１９９４年，亚阿两国就全面停火达成协议，但至今仍因纳卡问题处于敌对状态。多年来，两国在纳卡地区时有交火，经常有士兵和边民伤亡。两国政府围绕纳卡地区互相指责，口水战从未停止过。据统计，２０１５年双方在纳卡地区的零星交火和敌对行为接近３０００次。



２０１４年，亚阿两国曾在纳卡地区发生过严重军事冲突，造成数十人死亡。后在俄罗斯总统普京的斡旋下，亚阿两国总统到索契会面，防止了冲突进一步升级。



分析认为，近期纳卡地区冲突加剧仍是以往双方在该地区军事对立状态的延续，两国不大可能围绕纳卡地区再次大打出手。（编译：金桥）