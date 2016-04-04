伊朗拒绝沙特让其设置产量上限的要求

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据凤凰网报道，周日（4月3日），伊朗石油部长赞加内（Zanganeh）拒绝了沙特要求其停止加速石油产出的要求。《华尔街日报》表示，这对希望通过"限制产量来提高价格"的"冻产"协议带来威胁并对4月17日将在多哈举行的主要产油国会议蒙上阴影。

报道称，彭博上周五称，沙特放弃其之前所说的将加入"冻产"协议并允许伊朗原油供应恢复至禁运前水平的承诺，相反，沙特表示只有所有国家——包括伊朗、俄罗斯、委内瑞拉、OPEC成员国和所有主要产油国都决定冻产，沙特才会加入"冻产"协议。上述言论公布后，油价快速下跌。

在此之前，伊朗石油部长赞加内承认伊朗的石油及凝析油出口每天超过200万桶，这是自上周沙特表示只有伊朗加入"冻产"协议后该国才会限制产量的言论之后赞加内的第一次发言。

中东最大的两个竞争对手的敌对状态或许会引发其它产油国争相拯救这一旨在冻结原油产量并阻止全球原油供应增长的协议。全球原油产量超出原油需求约200万桶/天，使油价跌至十年来的最低水平。

极具讽刺意味的是，就在很多人认为依然有希望达成某些协议的多哈会议前夕，其它OPEC成员却将它们的原油产量推至极限，使大量原油涌入早已供应过剩的市场。

彭博周五对沙特副王储穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)的采访震惊了沙特在波斯湾的盟国。

在这次发言之前，沙特一直在暗示，即使伊朗增产，沙特也将保持产量稳定而不是增加产量。伊朗最近才从西方的制裁中解脱出来，并试图增加原油产量至西方制裁前水平。

伊朗石油部长赞加内表示，他仍然打算将伊朗的原油产量提高至制裁前的400万桶/天，比2015年底增加100万桶/天。

即使赞加内表示如果"他有时间"，并将参加4月17日的多哈会议，他仍拒绝理睬沙特提出的希望其冻结产量的要求使人们对多哈会议的成功产生质疑。

随着伊朗反目，科威特和卡塔尔正争相前往沙特首都利雅得以拯救"冻产"协议。科威特代理石油部长Anas al-Saleh表示，OPEC与非OPEC成员的合作"一定会对稳定油价有帮助"。

当然，科威特早已明确表示，若伊朗不加入，"冻产"协议将无法达成。科威特石油部长上周二（3月29日）曾表示，科威特加入"冻产"协议的前提是所有其它主要产油国的加入。

沙特与俄罗斯2月在多哈会谈并第一次提出"冻产"的主意，之后，油价快速上涨。油价在今年1月触及27美元/桶的新低后，在最近几周已经上涨至40美元/桶以上。

今年3月，美国WTI原油上涨13.6%，创去年4月份以来最大单月涨幅。美国原油产量持续下降、主要产油国可能冻结产量的预期，以及联储鸽派立场造成的美元汇率走软，成为推动3月份油价上涨的主要因素。

但上周五沙特王子发言后，油价再次下跌。布伦特油价跌破40美元/桶，至39.81美元/桶，跌幅1.3%。油价能否再次回到2月低点尚待分晓。