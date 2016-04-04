宣扬"推翻共和国建立哈里发" 阿克托别州一居民被判五年有期徒刑

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据timeskz.kz报道，阿克托别州法院日前对一名宣扬在哈萨克斯坦"推翻共和国建立哈里发政权"的女性居民作出审判，以宣扬恐怖主义、危害社会安全等罪名判处其五年有期徒刑。

据悉，被告人名叫阿伊努尔•库尔特巴耶娃，现年33岁，阿克托别州肯吉亚克乡居民，两个孩子的母亲。



在近两个半小时的庭审过程中，公诉方通过翔实的证据证明，在近一年的时间里，被告人阿伊努尔•库尔特巴耶娃不断在公开场合发表极端主义言论，并通过歪曲宗教教义和宗教知识的方式，散播宗教极端主义思想。



她声称，哈萨克斯坦政府是异教徒与魔鬼的化身，号召人们"拿起刀剑推翻共和国，建立哈里发政权"。



受其蛊惑，先后共有两名年轻女性成为其"学生"，接受她传授的错误宗教思想。



庭审中，被告人阿伊努尔•库尔特巴耶娃承认所有指控，并痛哭流涕不断恳求法庭宽恕其罪过。



"我的胡言乱语成了我最大的敌人，恳求法官看在真主的份儿上，念及我那两个年幼的孩子，对我予以宽大处理。我真的不想坐牢。"泣不成声的被告人在法庭上说。



根据哈萨克斯坦共和国法律相关条款之规定，阿克托别州法院最终判决被告人阿伊努尔•库尔特巴耶娃五年有期徒刑。



据悉，被告人的丈夫目前因抢劫罪正在狱中服刑，而其母亲同样因宣扬恐怖主义思想而被拘留。



被告人年仅9岁和7岁的两个孩子，将由他们的祖母代为照顾。（编译：塔尔）