伊朗强硬回应：拒绝沙特“冻产”要求 不设置产量上限

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据华尔街日报，伊朗石油部长赞加内（Bijan Zanganeh）当地时间周日在讲话中明确拒绝沙特对其提出的"冻产"要求。赞加内表示，伊朗依然打算将原油日产量提高至制裁前的400万桶，比2015年底增加100万桶。

赞加内表示，即使他有时间参加4月17日的产油国会议，他将依然拒绝沙特提出的要求。伊朗3月原油日产量达320万桶，为2012年5月以来最高水平。

另据路透今日援引伊朗石油部官方网站Shana报道，伊朗拒绝设置产量上限，伊朗决定将重获其全球石油市场份额。

赞加内此前还曾称冻产协议"非常可笑"。他表示，冻产对伊朗而言是"不切实际的要求"。

这是非常可笑的，他们提出的冻结原油产量方案，是建立在他们计划将日均产量提升1000万桶，而伊朗计划将日均产量提升100万桶的水平之上的。如果伊朗原油产量下降，将大大被邻国压倒。

即将于4月17日召开的产油国冻产会议再度蒙上一层阴影。此外，科威特代理石油部长萨拉(Anas al-Saleh)周日被问及科威特立场是否与沙特相同时称，"我们之前已经宣布立场，就是将参与会议并且观望。只要OPEC及其他主要产油国进行合作，肯定有助于稳定油价。"

科威特早已明确表示，若伊朗不加入，"冻产"协议将无法达成。科威特石油部长3月29日还表示，科威特加入"冻产"协议的前提是所有其它主要产油国的加入。

而沙特已经放弃了之前"将加入冻产协议并允许伊朗恢复至制裁前水平"的态度，转而要求包括伊朗在内的所有产油国加入动产协议。

彭博社上周五报道称，30岁的沙特副王储Mohammed bin Salman在利雅得接受采访时表示，"只有所有国家--包括伊朗、俄罗斯、委内瑞拉、OPEC成员国和所有主要产油国都决定冻产，沙特才会加入该冻产协议；如果任何产油国决定提高产量，沙特也将增产。"上述讲话公布后，美油、布油急跌。

美国商品期货交易委员会（CFTC）报告显示，3月29日当周美油期货及期权空头头寸增加了17％至75598手合约；净多头头寸减少6.3％，至221016手。

花旗能源期货分析师Tim Evans表示，空头头寸的增加可能反映了一些投资者认为油价反弹已经完成。