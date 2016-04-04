塔吉克斯坦武装力量至今没有一架战斗机

哈通社阿斯塔纳4月4日电 据世界军力排名网"全球火力"(Global Firepower)消息，目前塔吉克斯坦武装力量作战兵力为8000名士兵和37辆坦克。

"而至今为止，该国尚无一架战斗机。"该网站分析人士称。

"全球火力"分析称，塔吉克斯坦武装力量战斗力弱小，装备陈旧且多年未有更新，半数以上的武器装备都是苏联时期遗留下来的。一旦该国面临来自国外乃至国内的安全压力，除了向集体安全条约组织请求支援之外，别无他法。



根据"全球火力"发布的最新全球军力排行显示，今年塔吉克斯坦从第112位下滑至第126位。



据悉，目前塔吉克斯坦武装力量总共拥有8800名军官和士兵，以及8000多名文职和后勤非军事人员。其中，装甲部队拥有30辆T-72坦克和7辆T-62坦克，23辆步兵战车和23辆BTR战车，1架图-134运输机及3架米格直升机。



塔吉克斯坦武装力量是在1993年，以内战期间的人民运动武装为基础建立的。相比其他苏联解体后相继独立的各国武装力量，塔吉克斯坦武装力量与原苏联红军几乎没有任何继承关系，这也是其最大的特征之一。（编译：塔尔）