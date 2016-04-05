美国研究表明气候变化威胁人类健康

哈通社阿斯塔纳4月5日电 据路透社消息，美国周一发布的一项研究显示，气候变化带来的热浪料在未来几十年里导致美国每年过早死亡的人数增加，而飓风和洪水等极端天气将加剧精神健康问题。

"我认为我们之前没有遇到这样的情况，没有一种力量有如此多的影响，"美国卫生总监莫西（Vivek Murthy）在白宫对记者们说道。"对于气候变化，我们无法针对某个单一来源，我们须应对多个问题。"



热浪料导致近几年美国每年死亡670-1,300人。研究中假设的一种情形下，到2100年，热浪导致美国年过早死亡人数可能比1990年的基准增加2.7万多人。这高于对极端寒冷天气导致死亡人数下降的预估。



极端炎热的天气可能引发更多森林火灾，增加空中散布的花粉量，这会引发空气质量不佳，对哮喘和其他肺病患者构成威胁。报告指出，到2030年，空气质量不佳将导致每年很多人过早死亡、去医院看病并患上严重的呼吸系统疾病。



研究发现，气候变化还对精神健康构成威胁。受极端天气引发的飓风和洪水等影响的地方会出现创伤后应激障碍、抑郁和一般性焦虑等问题。报告称，需要进行更多研究以评估精神健康面临的风险。



蚊虫和昆虫传播的疾病料也会增加，但研究并没有涉及寨卡病毒是否更有可能冲击美国。