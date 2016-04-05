沙特将推史上最大规模改革 每年料增收千亿美元

面对油价下跌，原油市场的持续波动，世界最大石油出口国沙特将推行其历史上规模最大改革，以扩大政府营收，改变经济结构，应对油价下跌带来的收入压力。

上周五，沙特副王储Mohammed bin Salman接受了彭博采访，历时五个小时介绍了沙特经济改革的构想，这些策略将在2020年为沙特带来至少每年1000亿美元的额外收入，超过目前非石油收入的三倍且足以令沙特预算达到平衡，策略包括加速削减政府补贴，增加税收，来减少高政府福利和低油价带来的压力。

根据彭博报道，沙特政府正在施行或讨论的策略包括：

重新调整补贴计划，并将对能源、软饮料以及奢侈品征收增值税等税务。增值税收入将为沙特在2020年带来每年100亿美元收入，而补贴重组将为沙特每年带来300亿美元收入。

计划出售沙特阿美的股份，并创立世界上最大的财富主权基金。华尔街见闻此前报道，沙特副王储表示对沙特公共投资基金（PIF）的构想是该基金将至少掌控超过2万亿美元，并帮助沙特脱离对石油的依赖；且最快将在明年让沙特阿美公司进行首次公开上市。

正在计划增加借贷以扩大金融开支，今年将通过美元债来测试市场。

另一项正在讨论的增加收入计划和美国的绿卡计划类似，受众对象是居住在沙特的侨民。这项计划将让公司可以在官方配额之外雇佣外国员工，但带来的费用每年能够带来100亿美元的收入。

沙特一直采取高福利，政府在去年年底才开始提高燃料和水电煤气费用，沙特目前依然并不计划征收任何收入税。

油价自去年2014年中以来一度暴跌，并在今年年初跌至12年新低，较2014年中的价位水平缩水了近70%。而油价疲软令很多依赖于石油出口的国家收入下降，财政上承受不小压力。

去年，沙特已经在限制开支并缩减预算赤字。2015年，沙特将预算赤字限制在不超过GDP的15%，而此前则一直是40%。沙特副王储表示这项措施成功将可能把2500亿美元的预算赤字下降至1000亿美元。而根据初始预算数据，沙特的非石油收入在去年增加了35%，至1635亿沙特阿拉伯里亚尔，相当于440亿美元。

根据《人民日报》今年1月份报道，沙特阿拉伯国王萨勒曼宣布该国2016年的预算方案和经济改革方案，包括将上调燃油价格，计划在未来5年调整对成品油、水和电力的补贴额度，并计划削减开支，逐步将一些国有企业私有化，并将征收增值税、烟草税等。

来源：界面