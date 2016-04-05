因涉嫌运毒在华被判无期徒刑哈国公民阿克加尔肯一案将于明日再审

哈通社阿斯塔纳4月5日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）据哈萨克斯坦总检察院消息，中国司法机关将于6日，就因涉嫌运毒在华被判刑的哈萨克斯坦公民阿克加尔肯∙图尔勒拜因的上诉进行审理。

"仅最近五年间，中国共向我国遣返158名在该国因违法犯罪行为而入狱的哈萨克斯坦公民。其中，有11人在华被判处无期徒刑。另有10人仍在中国监狱当中服刑，我们正在同中国方面积极沟通，以期将他们引渡回国。"总检察院第一副检察官尤根•米尔科勒说。



据其介绍，除此之外，目前还有13名哈萨克斯坦公民在华面临刑事诉讼，目前这些人的案件尚未审理完毕。这些人的遣返、引渡事宜，将在案件审理结束之后，予以实施。



"这其中，就包括因涉嫌运毒而被广州法庭判处无期徒刑的阿克加尔肯•图尔勒拜因，进你那4月6日，中国司法机关将对其上诉进行审理，在这些流程都结束之后，我们才能启动针对她的遣返、引渡交涉。"他说。



2014年3月3日，时年20岁的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜在中国广州机场被扣，原因是机场安保人员在其行李中发现毒品。2015年6月上旬，中国广州市法院判处阿克加尔肯终身监禁。被告人及其律师团对这一判决不服并提起上诉。（编译：塔尔）