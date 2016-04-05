伊斯兰合作组织食品安全大会有助于提高哈萨克斯坦粮食出口量

哈通社阿斯塔纳4月5日电 农业部副部长叶尔梅克∙阔谢尔巴耶夫今天在国家新闻发布中心说，即将成立的伊斯兰合作组织食品安全大会首次会议将于4月下旬在阿斯塔纳召开。

来自农业部的消息说，伊斯兰合作组织食品安全和农业发展第7届部长级会议将于4月28日在阿斯塔纳召开。在此会议框架下，将成立伊斯兰合作组织食品安全大会，并召开第一次会议。大会办公场所将设立在阿斯塔纳，大会前3年工作将由哈萨克斯坦负责。

阔谢尔巴耶夫说："第7届部长级会议将讨论决定大会主要职责、组织结构和运行机制，并协商任命大会秘书长，对大会5年财政预算草案进行审查。本月底，大会的职责将公布于众。"



阔谢尔巴耶夫指出，该大会纯属经济组织，它的成立有助于哈萨克斯坦提高粮食出口量。"我国是小麦出口大国，通过成立伊斯兰合作组织食品安全大会，哈萨克斯坦小麦有望每年增加百万吨。" 阔谢尔巴耶夫说道。

2011年6月28日，纳扎尔巴耶夫总统在伊斯兰会议组织第38次外交部长会议上提出成立伊斯兰合作组织食品安全大会的倡议。该组织24个成员国目前已签署成立章程。（编译：金桥）