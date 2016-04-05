全球最胖国家 中国第一、美国第二

"刺胳针"医学期刊发表的一项最新研究显示，全球胖子愈来愈多，美国民众名列全球最肥胖前十名之列，在2014年，美国是全球最第二肥胖的国家，中国则为第一。

该研究显示，在2014年，全球肥胖男性有2亿6600万人，女性3亿7500万人，但在1975年，肥胖男性仅3400万人，女性7100万人。近几年，美国一直名列最肥胖国家榜上；2014年，美国每四名男性有一人，每五名女性有一人罹患严重肥胖症。

该研究的对象为1920万人， 儿童和青少年不包括在内。该研究警告，此趋势若持续下去，至2025年，全球肥胖人口将增加为男性占18%、女性占21%；罹患严重肥胖症者，男性将超过6%，女性占9%。



该报告是研究成人身体质量指数（BMI）时间最长、呈现面貌最完整的研究，也是有关体重过轻、严重和病态肥胖症的首项研究。

有线电视新闻网(CNN)报道，近40年来，全球肥胖男性增为三倍，女胖子增为两倍，而全球任何国家"肥胖人数超过体重过轻人数的机率都很高"。



CNN并指出，预估2025年，美国将可能成为全球最肥胖国家。

该研究指出，现行措施和政策未能遏阻多数国家胖子日增的趋势，但许多国家已开始研究新对策。另一发表于刺胳针期刊的文章，谈及政府和投资者必须立即采取行动，以遏止肥胖症的蔓延。文章列举政府制定相关法规的例子，也提及民众须负部分责任，但文章强调环境因素可鼓励或破坏民众采取利己的行动，例如如今的食物环境（速食餐厅），"利用民众生物、心理、社会和经济上的弱点，使他们更容易进食不健康食物"。"（来源：联合新闻网）