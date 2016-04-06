纳扎尔巴耶夫向奥巴马赠送一幅反核主题油画

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据总统府新闻局消息，3月31日至4月1日，纳扎尔巴耶夫总统出席在美国华盛顿召开的第四届核安全峰会。

消息称，纳扎尔巴耶夫总统两天之内出席了近15场活动，同多国领导人会谈会见，广泛接触各界人士，发表重要政策倡议，共谋合作安全。访问达到了拓展合作，扩大影响的预期目的，取得了圆满成功。



在全球恐怖活动多发频发的背景下，维护全球核安全、防范核恐怖主义重要性日益凸显。核安全峰会期间，纳扎尔巴耶夫总统向各国领导人提出全球安全治理的哈萨克斯坦建议，阐述加强核安全的哈萨克斯坦主张，体现了哈萨克斯坦对核安全问题的高度重视和哈萨克斯坦对全球安全治理的担当。



消息称，有趣的是，纳扎尔巴耶夫总统在峰会期间的一举动并没有引起媒体和与会各国领导人的注意。纳扎尔巴耶夫利用会议间隙，将一副题为"核爆"的反核主题油画赠送给奥巴马总统。奥巴马表示感谢。作品作者是著名画家、国际反核运动积极分子、哈萨克斯坦原子能机构大使卡力别克•库伊科夫。



值得一提的是，2012年在韩国首尔召开的第二届核安全峰会期间，奥巴马总统曾收到一份哈萨克图玛尔（护身符）。（编译：金桥）