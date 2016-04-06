哈萨克斯坦多位摔跤运动员涉嫌服用禁药遭临时禁赛

哈通社阿斯塔纳4月6日电 据alaman.kz报道，多位哈萨克斯坦摔跤运动员因涉嫌服用被世界反运动禁药机构（WADA）列为运动禁药的米屈肼（Mildronate），而被暂时性禁止参加国际赛事。

alaman.kz援引一位不愿透露姓名的消息人士爆料称，国内多个州选送的自由式和古典式摔跤运动员均涉嫌服用米屈肼，目前已被处以临时性禁赛措施。但这位消息人士并没有透露这些运动员的姓名。



从2016年1月1日起，米屈肼被世界反运动禁药机构（WADA）列为运动比赛的禁药，因为米屈肼被认为是左旋肉碱的先导物质，具有提升服用者的体能耐久度的效果。然而，目前已知有运动员在此药被列为禁药之前就已在使用。



俄罗斯著名网球运动员玛利亚•莎拉波娃就曾因涉嫌服用米屈肼而遭到禁赛处罚。除她以外，还有多位俄罗斯摔跤、自行车和滑冰运动员因此遭禁赛。



据悉，4月5日，俄罗斯柔道运动员米哈伊尔•普利亚耶夫（2012年世界冠军）、丹尼斯•亚利切夫、娜塔莉亚•肯德洛切娃和叶卡捷琳娜•瓦勒科娃等四名运动员，也被查出在血液中含有米屈肼成分。（编译：塔尔）