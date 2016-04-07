卡梅伦将发表演讲 呼吁年轻人投票支持英国留在欧盟

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据路透社消息，英国首相卡梅伦周四将发表演讲，呼吁英国年轻人在6月23日的公投中投票，并会警告称退出欧盟对年轻选民的冲击最大。

鉴于民调显示留欧派与脱欧派的支持率不相上下，年轻选民预计会在公投中发挥重要作用，原因是民调显示他们普遍更为亲欧，但却不太愿意投票。

英国有关方面将发起专门针对年轻选民的一项活动，卡梅伦将发表演讲。卡梅伦希望英国留在欧盟。

根据演讲内容摘录，卡梅伦将会称："走出来，去登记，投票。告诉你们的祖辈、父辈、朋友和同事：这场公投真的会协助确定你们这一代是否更强大、更安全、日子过得更好。"

卡梅伦还会称，退出欧盟的经济冲击将会严重影响年轻人的就业前景。

"受这些冲击影响最严重的是谁？年轻人。"

英国"脱欧"阵营否认这种说法。他们称，按照英国的成员国条款缴纳给欧盟的资金令英国债务增加，而这势必将由年轻人来买单。

"我们为当代及后代能做的最好的事情就是收回控制权，把我们的钱花在我们的优先事项上。"Students for Britain主席Tom Harwood说。

来源：路透中文网