纳扎尔巴耶夫总统会见美国能源部长莫尼兹

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统7日在总统府会见了美国能源部长厄尼斯•莫尼兹。

双方就哈美两国进一步加深在能源安全、石油天然气工业、电力及环保领域的合作深入交换了意见。



双方还就促进能源领域发展的主流方向、恢复石油价格的主要因素以及替代传统能源的新能源等问题，进行了讨论。



此外，纳扎尔巴耶夫总统和莫尼兹就美国能源企业在哈可参与的项目、哈萨克斯坦在扩大"绿色能源"方面的计划以及核能新技术开发等问题进行了交流。



双方重点关注了核安全方面的议题。在这方面，哈萨克斯坦与美国的合作一直在不断加强。尤其是对核材料的安全保障以及高浓缩铀低浓化处理方面，两国已经开展了多项卓有成效的合作。



莫尼兹还表示，在伊朗核问题方面，哈萨克斯坦所起到的作用至关重要。



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦与美国已经在各个领域建立了广泛和有效的双边合作，其中能源领域的合作，在多项双边文件的框架下始终保持着稳定运行。



莫尼兹对哈美两国多年来取得的丰硕合作成果做出了高度评价，并表示，期待双方今后的合作中取得更好的成绩。（编译：塔尔）