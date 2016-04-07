法国通过“罚嫖客不罚娼妓”的新法案

哈通社阿斯塔纳4月7日电 据法新社消息，法国议会周三（4月6日）通过一项"罚嫖客不罚娼妓"的新法案，进行性交易的嫖客将被处以罚款。这项新法案将取代2003年旧法案。

对"罚嫖客不罚娼妓"的新法案，法国国民议会和参议院一直持有不同意见，经过两年的争论，终于通过新法案。首次被发现并定罪的嫖客将被处以1500欧元的罚款。如果再犯，罚款就可能翻倍。被定罪的嫖客还将参加强制性课程，了解卖淫者的生活状况。

这一法案的目的是打击人口贩卖，因为85%的卖淫者是人口贩卖的受害人。这项法案最重要的内容是为卖淫者提供帮助，为他们提供身份证件。如果来自法国以外的性工作者承诺寻找卖淫之外的新工作，新法案还将帮助他们获得短期居住许可。

由于"罚嫖客不罚娼妓"的新法案可能将影响性工作者的生计，因此并未受到她们的欢迎。在最后的辩论过程中，有大约60名性工作者在议会大楼前示威。他们高举标语："不要解放我们，让我们自己照顾自己"。

也有批评指出：新法案存在虚伪之处，它只能减少站街的廉价卖淫者人数，而不站街的，为有钱嫖客服务的高价卖淫者，生计不会受影响。新法案还将促进网络卖淫增加，性工作者转向了地下。

瑞典于1999年立法，是首个规定"罚嫖不罚娼"的国家。