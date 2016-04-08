科学家发明新型对抗糖尿病装置

总的来说，全世界的人们饮食更好了，寿命也更长了，运动却变少了。吃得好动得少导致另一种全球灾难增加，那就是糖尿病。这个病情正影响着4.22亿人口，并迅速成为主要问题，特别是在贫穷的国家。未来有一天，纳米技术可能会使监测血糖水平和开药比现在容易得多。

对于糖尿病患者来说，治疗成功有两个关键因素。首先，要正确诊断病症的类型，其次开一剂对症的药物。

错误诊断和随之而来的错误治疗会引起很多问题。



英国健康研究所的理查德•奥拉姆说："如果你将实际上患有二型糖尿病的人标记为一型，他们的余生都将留给胰岛素，而实际上他们并不需要。更糟糕的是，如果一型糖尿病人被误判为二型，那么他们可能不会得到所需的胰岛素治疗，可能会遭受危及生命的并发症。"



由埃克塞特大学医学院(University of Exeter Medical School)研制的一项新的、更便宜的测试测量病人DNA中30种基因变体，计算一型或二型糖尿病的风险。个体诊断可以用一种常用的抗体测试完成。



科学家们现在正在尝试研发一种更简单的、基于DNA的测试，可以用智能手机应用程序来完成。



与此同时，韩国的研究人员正开发一种纳米技术为基础的粘条，可以解除糖尿病患者每天注射的疼痛和压力。



首尔大学的金岱勋说："这个装置像一块补丁，让糖尿病患者可以通过流汗来监测血糖水平，而不用取血样和注射，还可以注射药物来控制血糖。"



这块补丁装置装有显微针，无痛进入皮下组织。当连接的芯片感应到血糖水平比平常高，一个小的加热材料将药物溶解并将其释放到血液中。



在实验鼠身上做的测验很有希望，所以科学家们希望他们将很快开始在人类身上测试这个补丁装置。



现阶段，试验依然昂贵，但是科学家们说一旦补丁装置可以大规模生产，价格就会下降。（来源：联合早报网）