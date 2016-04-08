江布尔州代表团访问中国昌吉 对当地农产品加工技术兴趣浓厚

哈通社昌吉4月8日电（记者萨德克•阿克加诺夫）4月7日，江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫率领的大型代表团，抵达中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，受到当地政府的热情接待。

此次访问中国的江布尔州代表团，成员包括江布尔州州政府和各县官员代表、高校代表、企业界人士等。



根据计划，江布尔州代表团同昌吉市政府官员举行了会谈，并参观了昌吉州各类工业项目、观摩文化民俗设施。



代表团还计划参观昌吉州包括位于昌吉国家农业科技园区科技孵化区内的永华生物科技开发有限公司、蓝山屯河化工股份有限公司等涉及农业、畜牧业的多个高新技术产业项目。



"我很熟悉哈萨克斯坦的农业现状，也常去参加西安农产品展销会。这次在昌吉的观摩中，他们的农产品加工技术很令我感兴趣，尤其是其中的西红柿培育技术。我们每年生产的西红柿大约在7-8万吨，因此很需要引进一些新型加工技术。"江布尔州副州长阿布达勒•努拉力耶夫说。



据悉，此次访问中，江布尔州与昌吉回族自治州或将签署旨在加强两地交流与友谊的相关协议。双方还计划签署农业、工业和文化交流合作备忘录。



此外，双方还将举行座谈会，讨论进一步强化两国经贸合作往来相关事宜。（编译：塔尔）

































































