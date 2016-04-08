因涉嫌运毒在华被判无期徒刑的哈国公民阿克加尔肯情况良好

哈通社阿斯塔纳4月8日电不 据Tengrinews.kz消息，中国司法机关昨日（7日），就因涉嫌运毒在华被判刑的哈萨克斯坦公民阿克加尔肯∙图尔勒拜的上诉进行了审理。

消息称，时隔两年，中方首次允许22岁的阿克加尔肯与母亲祖合拉•塞伊特莫娃见面。母女俩聊了大约5分钟左右。



阿克加尔肯母亲祖合拉接受采访时说："我今天在法庭见到了我女儿，法院给了我们五分钟的交流时间。她对自身的情况没有提出任何不满。她告诉我，牢房里提供一日三餐，医生每六个月帮她检查一次身体。因为视力下降，她要戴眼镜了。由于特别想念家人，她每天都梦见我们。我把我们家全家福给了她，她哭了。"



"她告诉我自己是无辜的，在法庭上她用汉语讲述自己根本不知道行李中有毒品。法官好像也相信她的清白。她还告诉我，哈萨克斯坦外交部工作人员经常过去看望她，她对自己有信心。都会好起来的。"她说。



据悉，阿克加尔肯被关押的拘留所是禁止在押人员同亲属见面的。



昨日（7日）在广州举行的庭审中，除阿克加尔肯的家人和律师团之外，哈萨克斯坦外交部相关代表也出席了庭审。



阿克加尔肯的辩护律师努尔马罕别托夫告诉记者："长达4个小时的庭审中，我们提供了证明阿克加尔肯清白的证据和一些资料。为了核实被告方提供的证据，法院推迟了庭审时间。这些证据可能会对最终的宣判起到影响。"



2014年3月3日，时年20岁的哈萨克斯坦少女阿克加尔肯∙图尔勒拜在中国广州机场被扣，原因是机场安保人员在其行李中发现毒品。2015年6月上旬，中国广州市法院判处阿克加尔肯终身监禁。被告人及其律师团对这一判决不服并提起上诉。（编译：小穆，审稿：塔尔）





