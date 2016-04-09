江布尔州代表团昌吉之行进入第二天

哈通社昌吉4月9日电（记者萨德克•阿克加诺夫）4月8日，江布尔州代表团访问中国新疆昌吉之行进入第二天。

由江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫率领的大型代表团，8日陆续参观了位于昌吉州的多所农业、工业和民俗文化设施。



代表团参观了昌吉州博物馆，了解了当地的历史和人文地理情况。期间，博物馆中的一些新技术设备引起了州长库克列科巴耶夫的浓厚兴趣，他随后指示随行工作人员，调研此类设备运用在江布尔州博物馆中的可行性。



随后，代表团前往昌吉州农业科技示范园区，观摩了该地滴灌技术和相关设备的情况，并对中国政府在农业领域的扶持政策进行了了解。



江布尔州州长在访问中，还邀请昌吉州农业科技示范园区及呼图壁县政府领导，在合适的时候访问江布尔州，交流农业技术方面的经验和知识。



此外，代表团还参观了昌吉州职业技术学院。2016年初，该学院与哈萨克斯坦克孜勒奥尔达州国家大学建立了合作，目前有十名交换生在该校学习。



此次访问中国的江布尔州代表团，成员包括江布尔州州政府和各县官员代表、高校代表、企业界人士等。



据悉，此次访问中，江布尔州与昌吉回族自治州或将签署旨在加强两地交流与友谊的相关协议。双方还计划签署农业、工业和文化交流合作备忘录。（编译：塔尔）



































