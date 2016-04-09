驻华大使努雷舍夫做客中国中央电视台 畅谈两国媒体交流与合作

哈通社北京4月9日电（记者萨德克•阿克加诺夫）8日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫应邀前往中国中央电视台总部大楼，拜会中央电视台外语频道副总监丁勇先生，并做客《会客厅》栏目，就哈中两国关系现状、未来发展前景发表看法，向观众介绍近些年来哈萨克斯坦经济发展成果和社会发展的有关情况。

做客《会客厅》栏目后，双方在热情友好的气氛中畅谈了进一步加强两国电视节目交流合作的意愿。努雷舍夫大使表示，驻华使馆将积极促进中国中央电视台俄语频道与哈萨克斯坦相关电视台的交流与合作，并尽一切可能为电视台传播中国文化提供支持。

双方认为，‘光明大道'经济计划与‘丝绸之路经济带'战略不谋而合。这是一种主动的对接，‘光明大道'战略也包含着完善基础设施建设、重振经济等一系列方略和目标。在这些方面，两国有着广泛的共识和共同利益。为了增进两国民众对上述战略的了解，两国电视媒体需加强交流与合作。



努雷舍夫指出，随着"一带一路"、"数字丝绸之路"、"信息丝绸之路"建设的逐步推广，哈萨克斯坦民众对上述战略的重视程度也随之提高，信心得到逐步加强。（编译：金桥）











