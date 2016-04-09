美国前议长承认曾出钱掩盖性虐丑闻

哈通社阿斯塔纳4月9日电 据BBC报道，美国国会共和党籍前议长丹尼斯•哈斯特（Dennis Hastert）承认自己试图用钱"封嘴"，掩盖曾性虐未成年人的丑闻。美国司法部表示将寻求哈斯特至少六个月监禁的刑期。

法庭文件显示，哈斯特同意向一名受害者支付350万美元的"封口费"。受害者14岁时，被当时曾担任中学教师的哈斯特性侵。

现年74岁的哈斯特承认犯法和曾经对法庭撒谎。



据悉，哈斯特被指控至少性侵犯了五名男孩。



哈斯特曾在克林顿总统任期和布什总统任期内连续八年担任国会众议院议长，是美国历史上任期最长的议长之一。



被指控的性侵犯和性虐待罪行发生在1965至1981年期间。哈斯特当时在芝加哥郊区的约克维尔地区担任中学教师和学校的摔跤队教练。



美国司法部官员表示，由于性侵事件发生于几十年前，因此法律追溯期限已过，无法起诉；不过，对法庭撒谎以及违反财经法律支付"封口费"的罪行成立。



2007年退休的哈斯特在2010至2012年期间曾多次从银行提取每次金额为五万美元的现金，总额高达七十五万美元。依照美国法律，银行账户大笔现金出入需要通报。