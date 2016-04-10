民调：俄罗斯人心目中最友好的国家是白俄罗斯

哈通社阿斯塔纳4月10日电 据俄罗斯社会舆论基金会消息，该基金会自2014年进行的民调显示，俄罗斯人心目中最为友好的国家依次为白俄罗斯（68%）、中国（56%）和哈萨克斯坦（50%）。

根据俄罗斯社会舆论基金会最近对俄罗斯53个地区104个居民点的1500个受访者进行的调查结果，俄罗斯认为是盟友的国家中还有印度（26%）、古巴（15%）、巴西（10%）、委内瑞拉（9%）、日本（8%）、德国（8%）、伊朗（7%）、以色列（7%）、法国（6%）、意大利（4%）。



此外，调查中只有1%的人认为土耳其、乌克兰和美国仍是盟友国，而据一年前进行的调查，当时还有20%的受访者认为土耳其是友好近邻。



调查结果还显示，土耳其、乌克兰和美国是俄罗斯人认为最不友好的国家。其中，认为乌克兰为不友好国家的受访者有71%、美国则为69%，而土耳其则占 63%。3%的人认为2015年4月与土耳其之间的关系达到了最坏的程度。



49%的人认为中国是与俄罗斯经济合作最为重要的国家，35%的人认为是哈萨克斯坦，其次为德国 （22%）、印度（16%）、日本（14%）、美国（12%）、法国（9%），而乌克兰、意大利与巴西各占5%。



在去年的调查中，18%的受访者认为俄罗斯与土耳其的关系颇为重要，而今年只有4%的受访者持这一观点。



另外，调查还显示，俄罗斯最为重要的伙伴国为中国（32%），其次为白俄罗斯（16%），美国（8%）。71%的受访者认为俄罗斯人与白俄罗斯人有共同的语言，两国居民交流更为轻松，而41%的人认为是哈萨克斯坦人， 21%认为是中国人，18%的人认为是乌克兰人（18%），印度人占8%，德国人则占7%。



俄罗斯人最想去的国家，法国占34%、意大利占34%、德国26%、印度24%、日本23%、中国 22%。



俄罗斯人最喜欢去的旅游国家，巴西占18%、以色列占16%、古巴为15%、白俄罗斯为14%、英国为13%、美国为12%、乌克兰占2%、哈萨克斯坦占5%。