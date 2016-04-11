李显龙被指滥用权力建立王朝 反驳称指控完全不实

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据路透社消息，新加坡总理李显龙被其妹妹李玮玲指控滥用权力建立王朝。这是新加坡李氏兄妹在其父逝世仅一周年之际出现的罕见的公开争执。

"我的妹妹李玮玲称，我为了建立王朝滥用权力举办纪念李光耀先生逝世周年活动，我对此深感难过。这些指控完全不实。"李显龙周日晚在Facebook页面称。



新加坡总理公署周一拒绝进一步置评。



李玮玲此前曾对新加坡政府在3月举办纪念李光耀逝世一周年的公共活动表示不满。



"HL（李显龙英文名字的缩写）毫无顾虑地滥用了他的权力，选择在李光耀逝世仅满一周年就举办追念活动，"她在Facebook发文称。"如果掌权者欲建立王朝，身为李光耀的女儿，我不会允许他的名誉因为他儿子不光彩的行为而被玷污。"该文已被删除。



李玮玲是一名医生，过去几年经常在新加坡《海峡时报》发表专栏文章，表达自己对新加坡及其父亲的个人看法。



李光耀是新加坡建国总理，于2015年3月逝世。李显龙及其所在的人民行动党在去年的新加坡大选中获胜。



李显龙称，"因此说我是要建立王朝，这是不合理的指控。唯才是用是我们社会坚持的根本价值观，我、人民行动党或新加坡人民都不会容许任何人这么做。"