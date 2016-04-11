万事达卡发布首份亚太旅行目的地指数报告 中国出入境游增长迅猛

哈通社阿斯塔纳4月11日电 万事达卡11日发布首份亚太旅行目的地指数报告（MasterCard Asia Pacific Destinations Index）显示，中国2015年出入境游均增长迅猛，并已跃居亚太最大的游客来源国。

该报告指出，在亚太地区前20大旅游目的地中，中国以上海、北京、广东省、中国香港和台湾5个省市地区上榜位列第一，日本（4个城市上榜）及泰国（3个城市上榜）分列二三位。同时上海和北京分列亚太地区旅游目的地游客日常支出前两位。

报告并显示，2015年，参与指数调查的中国大陆46个旅游目的地共接待入境过夜游客达5,610万人次，接近日本和韩国接待的游客总数之和（分别为4,710万和1,240万人次）。此外，国内入境游目的地逐步多元化，上海和北京接待的游客分别占全国接待游客总数的9.7%和7%。

据悉，为完善国内旅游消费环境，中国自2015年起相继在北京、上海、福建、四川、江苏、云南等多个省市正式实施境外旅客购物离境退税政策，进一步拉动境外游客在境内购物消费。

同时，中国已在2015年跃居亚太地区最大的游客来源国。该报告显示，参与指数排名的167个国家和地区在2015年共计接待中国入境游客5,440万人次，占该地区出境游客总数的三分之一，成为推动亚太地区旅游业增长的主要动力。

报告指出，来自中国大陆的游客已成为亚太地区前三大旅游目的地曼谷、首尔和新加坡的最大消费群体。这些地区在2015年分别获得152亿美元、144亿美元和141亿美元的旅游总支出额，中国出境游客在同期分别贡献了57亿美元（37.5%）、70亿美元（48.6%）和42亿美元（29.8%）。

自2005年以来，中国出境旅游持续推动亚太地区成为全球旅游业发展最快地区。按旅游业在GDP的占比计算，亚太地区的旅游业在2014年已超过欧洲，位列全球首位。2015年，旅游业为亚太地区经济体总共带来2.27万亿美元的收入，并创造了1.537亿个工作岗位。