阿拉木图：防范窃贼的监控探头成了窃贼们的盗窃目标

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据哈萨克斯坦31.kz消息，根据"安全家园"计划，阿拉木图市在全市小区、住宅楼入口大量安装了防盗监控摄像头。

但令人意想不到的是，这些为了防盗目的安装的设备，自身居然也成为了"梁上君子"们偷盗的目标。



据阿拉木图市一家专门从事监控摄像头安装和维护服务的公司透露，该公司目前每天都会接到至少50多个投诉电话，反映安装在各处的监控摄像头失灵或失效。而公司维修人员在检查时发现，这些监控探头失效的原因，居然是因为摄像头的线缆和硬盘驱动器，甚至部分摄像头本身都被偷走了。



该公司负责人表示，监控探头配套的硬盘驱动器，其价格最低为1.6万坚戈，这一设备也因此成了某些窃贼眼中的无本买卖。公司安装在各处的监控摄像头拍下了许多试图盗窃探头和设备，但"技术不精"反而留下作案证据的窃贼们的影像。



从这些画面当中可以看到，这些"梁上君子"们轮番上阵，采用各种手段试图拆卸和盗走监控设备，期间还相互讨论如何出手这些到手的设备。



当地警方已经通过这些镜头，将两名嫌疑人捉拿归案。警方发言人称，根据盗窃物的数额大小，嫌疑人可能会被判处至少3年有期徒刑，若有案底在身，则还有可能被加重处理。



警方还透露，不少试图入室盗窃的团伙，也会在实施行动前提前破坏小区中的监控设备。



警方表示，自"安全家园"计划启动以来，市内盗窃案数量已经下降了33%，因此可以说监控设备的存在对打击入室盗窃团伙具有非常良好的效果。警方今后将加大在这方面的投入，同时大力打击盗窃摄像头和相关设备的犯罪分子。（编译：塔尔）