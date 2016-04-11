奥巴马承认美对卡扎菲后利比亚缺乏准备

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据BBC报道，美国总统奥巴马说，对于推翻利比亚领导人卡扎菲之后的后续工作缺乏准备，这是他在总统任期内犯下的"最糟糕的错误"。

奥巴马接受美国福克斯新闻采访，回答了一系列有关他任职期间成败得失的问题。



但是他坚持表示，在利比亚采取干预行动是正确的。



美国及其盟国在2011年利比亚暴动发生期间对利比亚采取空袭行动，意在保护平民。



但是，在利比亚领导人卡扎菲被杀之后，利比亚陷入混乱，民间武装介入，形成了两套相互对立的议会和政府。



随后，所谓"伊斯兰国"（IS）组织得以立足，利比亚成为涌向欧洲移民潮的一个重要发源地。



由联合国支持的团结政府本月早些时候进驻的黎波里，但是仍在等待执政。



奥巴马对福克斯新闻发表的上述谈话并不是他第一次就利比亚问题表示遗憾。



奥巴马曾在上个月对《大西洋月刊》说，利比亚现在"一团糟"。



他在那次采访中还批评了法国和英国，特别指出英国首相卡梅伦在干预之后变得"不再专注"。



奥巴马在接受福克斯新闻采访时说，他任期内的最大成就是"在大萧条中拯救了经济"。



他说，任期内最令他高兴的一天是他的卫生改革获得通过，而最糟糕的一天是他需要对桑迪胡克小学枪击事件作出回应。



奥巴马曾在去年接受BBC采访时说，他在任期内没有能够通过更严格的枪支管制法律，这是他最大的遗憾。