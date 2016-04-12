中国最高法院院长：希望进一步加强中哈两国司法领域的交流与合作

哈通社阿斯塔纳4月12日电 据中国法制网消息，11日下午，正在中国北京进行工作访问的哈萨克斯坦最高法院院长海拉特•麦米会见中华人民共和国首席大法官、最高人民法院院长周强，并在周强的陪同下，参观了中国法院博物馆。

周强向海拉特简要介绍了中国法治建设和司法改革情况。他说，近些年来，国家对全面深化改革、全面依法治国作出重要部署，中国法治建设进入新的历史阶段，目前司法改革正在积极稳妥推进，改革成效已初步显现，改革试点法院的审判质量和效率有了新的提升，司法公信力进一步增强。



周强说，2016年，中国将进一步加大力度，继续推进司法人员分类管理、司法责任制、司法人员职业保障、省以下地方法院人财物统一管理等四项改革试点，积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，加快建设公正高效权威的社会主义司法制度。



周强表示，在经济全球化背景下，各国司法机关面临很多共同的问题和挑战，希望进一步加强中哈两国司法领域的交流与合作，增进了解与互信，在法官培训、司法案例研究、司法改革等方面进行交流互鉴，加强裁判文书互认和调查取证、执行等方面的合作，共同促进两国司法工作发展。



海拉特介绍了哈萨克斯坦法院及本国司法改革等情况，表示愿意进一步加强联系交流，把哈中司法合作关系推向深入，促进两国友好关系不断发展。