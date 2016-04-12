孟建柱：中国将继续遣返哈萨克斯坦在华服刑人员（图）

哈通社北京4月12日电（记者萨德克•阿克加诺夫） 中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱12日在中南海会见哈萨克斯坦最高法院院长海拉特•麦米一行。

孟建柱说："在两国领导人的共同关心和推动下，中哈建立全面战略伙伴关系，成为亲密的邻居和可靠的伙伴。习近平主席和纳扎尔巴耶夫总统建立起密切的工作关系和个人友谊。中哈密切的高层交往为两国关系持续健康发展提供了可靠的政治保障，必将引领中哈关系不断迈上新台阶。近年来两国法院系统间有着日益密切的交流与合作, 希望两国法院进一步密切联系与交流（包括在上合组织框架下的合作），共同推动两国关系全面发展。"

孟建柱指出，中哈两国都受到恐怖势力、极端势力、分裂势力的威胁。面对毒品、走私、跨国犯罪等非传统安全问题，维护安全与稳定是两国面临的艰巨任务，也是两国需要加强合作的领域。



他说："两国已签署刑事司法互助协定和移管被判刑人条约。2015年，应哈方要求，中方遣返部分在华服刑人员。若有必要，中方将继续遣返哈萨克斯坦在华服刑人员。"



海拉特说，近年来，哈中各领域关系发展迅速，其中法治交流与司法合作是哈中关系的重要组成部分。哈中应深入开展法律和司法领域交流与合作，为两国关系的全面发展提供更为有效的法律服务和保障。



海拉特还特别提到了两国共同打击"三股势力"、贩运毒品和其他跨国有组织犯罪活动和两国最高法院签署延展司法合作谅解备忘录的协议的重要性。（编译：金桥）

















