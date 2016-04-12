阿斯塔纳世博会推介发言亮相中国泰州国际旅游节（图）

哈通社上海4月12日电（记者萨德克•阿克加诺夫）中国江苏泰州隆重举办第八届泰州水城水乡国际旅游节。4月8日晚，旅游节在"城市会客厅"周山河音乐台拉开帷幕，2000多名国内外游客和泰州市民共赏水城水乡人文风情。

哈萨克斯坦驻上海领事馆总领事佐齐汉•克劳巴耶夫一行出席旅游节活动，并就哈萨克斯坦旅游资源、旅游业发展对策及2017阿斯塔纳世博会进行发言推介。



克劳巴耶夫指出，哈萨克斯坦是中亚地区第一个获得专业性世界博览会举办权的国家，2017年在阿斯塔纳将举行主题为"未来能源"的世博会。这一大型项目将促进哈萨克斯坦向"绿色"经济的转型，并且在新能源领域成为一个极好的创新平台。



克劳巴耶夫说："通过举办2017世博会，我们将向世人展示哈萨克斯坦人民文明尚礼、团结友善、热情好客、宽广包容的主人翁风采，展现哈萨克斯坦礼仪之邦的时代形象。哈萨克斯坦位于亚欧大陆腹地，连接欧洲和亚太两大经济圈,拥有得天独厚的地理优势。‘欧洲西部-中国西部'公路交通走廊全线开通后，将成为中亚地区最重要的货物运输大干线。2017年被确定为哈萨克斯坦中国旅游年，我们真诚欢迎更多的中国游客来哈萨克斯坦旅游观光。"（编译：金桥）







