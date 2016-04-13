莫盖里尼：哈萨克斯坦是欧盟在中亚最大的贸易伙伴

哈通社阿斯塔纳4月13日电 欧盟外交和安全政策高级代表费代丽卡•莫盖里尼（Federica Mogherini）近日接受本社专访，就哈萨克斯坦的国际地位、中亚对于欧盟的重要性、哈萨克斯坦与欧盟之间签署的哈欧《扩大伙伴关系与合作协定》、哈萨克斯坦关于欧亚经济联盟与欧盟之间建立自由贸易区的提议等问题发表自己的看法。

记者：您怎样评价哈萨克斯坦目前的国际地位，而中亚地区对于欧盟的重要性如何呢？



莫盖里尼：区域一体化在当前国际社会占有重要地位，繁荣发展与跨境合作需齐头并进。而哈萨克斯坦在地区一体化进程和制定区域性政策发面所起到的作用毋庸置疑。去年12月，欧盟与中亚第11届部长级会议在阿斯塔纳举行，当时的议题就涉及到哈萨克斯坦在解决阿富汗问题，以及伊朗核问题谈判中所做出的努力。哈萨克斯坦是中亚地区经济规模最大的国家。纳扎尔巴耶夫总统也在国际原油价格持续低落的情况下，采取了极其恰当的改革方案，其中包括对国家经济结构的改革。



哈萨克斯坦可以说是中亚通往欧洲、俄罗斯和中国的大门。2015年6月，欧盟对自己在中亚地区的战略进行了重新定位，希望与所有中亚国家共同建立并发展长期而稳定的关系。哈萨克斯坦不仅是欧盟在中亚地区最大的贸易伙伴，同时还是首个与欧盟签署新一轮伙伴关系与合作协定的国家。这将对地区其他国家产生一定的正面影响。欧盟希望看到中亚成为稳定、繁荣、民主的地区。纳扎尔巴耶夫总统近期对比利时的访问，进一步促进了哈欧稳定的伙伴关系，并为明确双方新的合作伙伴关系创造了条件。



记者：据悉，新签署的哈欧《扩大伙伴关系与合作协定》囊括了29个重要领域。该协定将怎样促进经济领域的发展呢？



莫盖里尼：实际上，双方在签署《扩大伙伴关系与合作协定》之前，欧盟就已是哈萨克斯坦最主要的贸易伙伴、最大的出口和第三大进口市场。我相信这一新协定将加强哈欧双边贸易和投资关系的健康发展。新协议还将对双方在经济、金融、能源、交通、环保、文化、学术科研等众多关键领域的合作产生正面影响。这里需要提到的是，法律法规的完善将占据特殊地位，因为吸引外国企业和投资需要权威的、可靠的司法系统做保障。同时希望哈萨克斯坦方面能够尽快通过这一新协定，这对双方都是有利的。该协定将促进消费者权益保障措施的完善；为中小企业发展创造新的机会，增加就业；提高能源利用效率，吸引新能源领域投资；为创业创造良好环境，同时关注农村发展。



记者：新协议是否将扩大双方政治对话呢？



莫盖里尼：新协议签署后，我们已开始展开在地区稳定及共同利益方面的政治对话。其中包括，合作伙伴间冲突的预防、有效管理、消除大规模杀伤性武器和反恐。我邀请哈萨克斯坦及其周边国家参加在布鲁塞尔举行的阿富汗问题国际会议。



我们正在为举行一个具有高水平政治方案的会议做准备，并且需要讨论让阿富汗加入区域性合作的有效途径。我们将跨越传统的国家安全概念，涵盖一个更为广泛的安全理念。



目前，我们已实现在移民、打击洗钱和恐怖主义融资、毒品、有组织犯罪和反腐败领域的合作。新协议还包括双方在司法公正、公民人身自由及安全领域的合作。



记者：您对于纳扎尔巴耶夫总统关于欧亚经济联盟与欧盟之间建立自由贸易区的提议有何看法呢？



莫盖里尼：这个问题将由欧盟成员国共同决定，并且需符合明斯克协议。当然，欧亚经济联盟与欧盟不应产生竞争关系，我们需消除地区影响力这一概念，区域竞争也已是落后的想法。在中、长期时间阶段中，区域联盟的一体化，才是在今天这个危机四伏的世界里，走上发展之路的唯一途径。



记者：新的协议是否涉及到哈欧今后有望简化其签证制度呢？



莫盖里尼：简化签证制度是一个完全不同的问题，这与新协议并没有太直接的关系。免签制度实际上还是一个非常复杂的过程。这需要通过所有欧盟成员国的一致同意及符合相应的条件。但需要提到的是，哈欧之间的新协议已为双方今后进行更为建设性的对话建立了互信的基础。而在此阶段，欧盟时刻准备与哈萨克斯坦分享其经验，并且继续当前谈判，同时可将任何提议在整个欧洲层面进行讨论。（编译：塔布斯）