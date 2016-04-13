中国今年对外贸易仍面临下行压力

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据外媒消息，中国三月份出口额显著超过预期，不过，中国海关总署官员今天（4月13日）表示，中国今年的进出口形势仍然面临比较大的下行压力。

中国海关总署发言人黄松平在新闻发布上表示，中国今年的对外贸易形势依然严峻复杂，下行压力仍然较大。不过，他同时表示，促进外贸发展的积极因素正在不断积累，他相信今年中国的货物贸易进出口有望实现回稳向好。



据中国海关统计数据，中国三月份出口额同比增长11.5%，是自从去年六月以来出口额首次增长，也是2015年2月以来出口增幅最大的月份。当月进口额同比下降7.6%。对此黄松平认为，出口数据强劲部分原因是去年的比较基数较低。



黄松平说："与去年低基数相比，今年三月份出口呈现明显的增长；另外一方面，政策环境利好也是出口有所改善的一个原因。"



中国海关总署发言人黄松平还应记者的提问，介绍了中朝贸易情况。今年一季度中朝双边贸易额同比增长12.7%，其中出口增长14.7%, 进口增长10.8%。黄松平说，进口产品主要是煤炭和服装；出口以机电产品、劳动密集型产品和农产品为主。



中国是朝鲜的主要盟友和最重要的贸易伙伴。中国还是新的对朝国际制裁决议的签署国，制裁决议中包括禁止从朝鲜进口煤炭。